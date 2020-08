Peilingen! Weinig veranderingen, maar Mark Rutte is onder CDA-kiezers populairder dan Hugo de Jonge!

We hebben ze weer binnen: de meest recente peilingen van Maurice de Hond. Daarin zien we eigenlijk weinig verschuivingen, behalve het opmerkelijke feit dat Mark Rutte onder CDA-kiezers hoger scoort dan minister Hugo de Jonge.

Maurice de Hond vroeg in zijn peiling hoe men het optreden van premier Mark Rutte en CDA-minister Hugo de Jonge beoordeelde tijdens de coronacrisis. De Hond: “Men kon kiezen tussen Positief, Vrij positief, Neutraal, Vrij negatief, Negatief. Per partij, die men nu kiest, is die score uitgedrukt in een waarde. Positief kreeg de score 5 en Negatief de score 1.”

Vooral kiezers van de regeringspartijen (D66, CDA, ChristenUnie) en kiezers van de PvdA, GroenLinks en 50PLUS zijn positief over het optreden van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Dat ligt bij kiezers van de PVV, FVD, SP en de PvdD een stuk lager.

Opmerkelijk genoeg is dat Mark Rutte onder de CDA-kiezers een hoger aanzien heeft dan hun eigen partijleider Hugo de Jonge. Waarschijnlijk was dat anders geweest wanneer Pieter Omtzigt de verkiezing om het lijsttrekkerschap van het CDA had gewonnen.