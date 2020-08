Raisa Blommestijn: ‘Wegzetten van critici op coronabeleid als “complotdenkers” moet stoppen’

Het is ongelooflijk, maar het Parool heeft zowaar een column afgedrukt van een criticus van het coronabeleid van de Nederlandse regering. De auteur is Raisa Blommestijn, die eerder in het nieuws kwam omdat ze een open brief geschreven had in verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Een brief die door duizenden en nog eens duizenden mensen getekend werd, waaronder een flink aantal prominenten.

In haar nieuwe column keert Blommestijn zich tegen de cultuur van censuur ten opzichte van critici van het coronabeleid. Het is, schrijft ze, ronduit gevaarlijk in een democratie dat iedere criticus automatisch weggezet wordt als een “complotdenker.”

“De geuite kritiek verschilt, maar het lijkt erop dat eenieder die zich kritisch opstelt jegens de door de overheid voorgestane bestrijding van de coronacrisis te maken krijgt met hetzelfde etiket,” schrijft zij terecht. “Zo wordt de aandacht afgeleid van de kritiek zelf en wordt die geridiculiseerd. Degene die de kritiek uitte, wordt gereduceerd tot een label.”

“Zonder dat je überhaupt naar de geuite kritiek luistert, breng je iemand al in diskrediet,” legt ze ook uit. “Zo hoef je een discussie over de inhoud van de kritiek – in dit geval het coronabeleid – helemaal niet meer te voeren.”

En dat, schrijft ze, “tast de gezondheid van onze democratie aan.” Want als je er kritische vragen meer gesteld mogen worden lijdt uiteindelijk het hele systeem daaronder.

Het spreekt voor zich dat Blommestijn gelijk heeft. De manier waarop er omgegaan wordt met mensen als Doutzen Kroes, Robert Jensen en anderen is weerzinwekkend. Zij stellen vragen — ze doen wat kritische burgers moeten doen. Dit betekent niet dat we het dus maar in alles met ze eens moeten zijn, maar ze doen meer dan wat de mainstream media doen. Die doen klakkeloos wat de regering wil. Leuk hoor, die propagandisten, maar dat is niet wat de media horen te doen.

