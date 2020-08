Schofterig Bol.com meet met twee maten: ´Zwarte Piet is uit den boze, maar onzekere jonge LHBTI´ers genezen moet kunnen!´

Zoals we onlangs konden lezen zijn producten die ook maar iets te maken hebben met het historische volksfiguur Zwarte Piet voortaan uit den boze bij webwinkel Bol.com – onderdeel van het glibberige Ahold-Delhaize concern. Boeken over anti-homotherapie blijken echter nog wel toegestaan bij de online webwinkel. Dat is meten met twee maten.

Dat Bol.com Zwarte Piet in de ban heeft gedaan is natuurlijk hun eigen persoonlijke overweging en beslissing als webwinkel. Dat moet ook gewoon kunnen, hoewel wij bij De Dagelijkse Standaard uberhaupt geen voorstander zijn van enige censuur. Het probleem is echter dat Bol.com iets te snel en voorbarig heeft gereageerd op de geradicaliseerde Black Lives Matter-beweging en de Kick Out Zwarte Piet-demonstranten. Want nu volgt -logischerwijs- de rest!

Prima dat Bol.com er voor heeft gekozen (we leven steeds minder in een vrij land) om Zwarte Piet in de ban te doen, maar waarom verkopen ze dan nog wel Allerhande (waar kennen we die naam ook alweer van?) producten die ook op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen? Begin dit jaar weigerde Bol.com namelijk nog om een nazi-boek van de omstreden Jodenhater Julius Streicher uit de handel te halen.

Na alle ophef over de boycot van Zwarte Piet van Bol.com ligt de internetwinkel natuurlijk onder een vergrootglas. Want waarom zou je Zwarte Piet wél verbieden terwijl je ondertussen ook gewoon Hitler-verheerlijkende en homogenezingsboeken verkoopt? Wat is daar dan minder ernstig aan?

De reactie van Bol.com laat zich raden:

Dit soort boeken staan wij uiteraard niet toe op onze website! Een enkele keer komt er tussen de 23 miljoen artikelen helaas iets ontoelaatbaars door onze filters heen. Het voorbeeld dat jij aanhaalt hebben we direct verwijderd toen we daar lucht van kregen. — bol.com (@bol_com) August 24, 2020

Bovenstaande is natuurlijk een heel mooi en politiek correct antwoord, maar waarom heeft een bedrijf dat valt onder het miljardenconcern Ahold-Delhaize niet de capaciteit om behalve Zwarte Piet-artikelen ook alle anderen artikelen te beoordelen op hun website alvorens deze ter koop worden aangeboden?