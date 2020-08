Soort van festival in Den Haag: ‘Maar de sfeer was goed, eigenlijk geen ongeregeldheden, wél verdwaalde Jodensterren…’

In Den Haag kwamen vandaag een paar duizend mensen bijeen om een “soort van festival” te vieren onder de noemer ‘Dag van de Verbinding’ Diverse protestbewegingen hadden de handen gebundeld en genoten op het Malieveld voornamelijk van de festivalsfeer met zelfs een DJ.

Af en toe vielen er wat rookbommetjes, maar verder bleef de sfeer eigenlijk heel gemoedelijk. Dus ook in coronatijden is het blijkbaar mogelijk om een festival te organiseren met duizenden mensen. Goed om te weten.

Volgens De Telegraaf werd de dag georganiseerd door “een grote trits aan organisaties die tegen de spoedwet ageren, maar ook het RIVM buitenspel willen zetten.”

Ouders die dit met hun kinderen uithalen zouden uit het ouderlijk gezag gezet moeten worden. Wat een schandalige vorm van kindermishandeling. #Malieveld pic.twitter.com/R86qmWqGBS — ZM Willem-Alexander♔ (@WiIIemAlexander) August 15, 2020

De beroepsdemonstranten van De Gele Hesjes waren als vanouds aanwezig, maar ook de sektarische club van Willem Engel (Viruswaarheid, voorheen nog Virus Waanzin geheten) was van de partij.

Eigenlijk was het hele evenement van vandaag niets meer of minder dan een festival voor vrijbuiters zonder een eenzijdige boodschap richting het kabinet of de overheid. Ach ja, zolang de DJ maar goed draaide, toch?!