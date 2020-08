Spaanse politie pakt geradicaliseerde corona-ontkenner op

De Spaanse politie heeft vandaag een man gearresteerd die meent dat de hele pandemie is verzonnen. Hij ging daar echter zó ver in, dat hij opriep tot geweld tegen journalisten en politici. Die gekkies zie je tegenwoordig echt overal!



De 38-jarige man uit Zaragoza was actief op social media en uitte daar zijn oproep tot geweld. Ook ‘haatzaaien’ wordt hem ten laste gelegd. Hij had nogal wat volgers, dus de kans dat er door hem nog iemand radicaliseert is gewoon aanwezig.

De man blijkt zelf ook behoorlijk fanatiek te zijn in het verspreiden van zijn opvattingen, op de ouderwetse manier. De man heeft zich meerdere keren via de telefoon voorgedaan als ambtenaar, en belde naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen en voetbalclubs. Daar verspreidde hij dan valse informatie over het virus.

“Ook beschreef hij mensen die in het bestaan van het coronavirus geloven als slechte en onwetende mensen die het verdienen om te sterven, aldus de politie.”

Ook verdiende de Spaanse premier Sánchez volgens hem een kogel in de achterkant van z’n hoofd. Nou, dan ga je wel vér hoor! En dat vinden ze in Spanje dus ook.

Hier hebben we het er een dag of vijf over. En dan vraagt iedereen zich af of het een taakstrafje wordt, of dat het toch bij een waarschuwing blijft.

Dit soort mafkezen moet je ook direct aanpakken. Prima als je denkt dat het coronavirus een dekmantel is voor Bill Gates en ‘de elite’, om simpele burgers tot slaaf te maken via een corona-vaccin, met 5G-chip. Mag allemaal! Maar om dan ook meteen een hoofdkantoor van de doktersvakbond plat te willen branden? En een politicus of journalist om willen laten leggen?

Wat ben je dan toch eigenlijk een simpele ziel. Ze lijken niet voor niets zo vaak op elkaar, het zijn ook bijna allemaal dezelfde types. Types die tegenwoordig een veel groter bereik hebben dan vroeger.