Utrecht pakt relschoppers aan! Burgemeester: rellen aangejaagd door vloggers

Het gemeentebestuur van Utrecht loopt echt achter de feiten. Burgemeester Den Oudsten wordt ook eens wakker en komt erachter dat sociale media en internet de conflicten in Utrecht misschien wel verergeren. Ondertussen zit Utrecht nog steeds opgescheept met de incompetente Lot van Hooijdonk, die weigert de ME in te zetten om relschoppers te stoppen. Gaat lekker daar. Gelukkig hebben ze niet helemaal stilgezeten en de tuigvloggers opgepakt.



In Utrecht is het nu eindelijk weer wat rustiger – misschien door eb en vloed, of storm Francis die Nederland teistert. De angel is eruit gehaald volgens de burgemeester. In Utrecht kwamen ze er ineens achter dat misschien vloggers de jongeren aan het ophitsen waren.

Toch wel chapeau voor deze ontdekking, dat wat ongeveer heel Nederland weet – namelijk dat jongeren elkaar opstoken via sociale media – is nu eindelijk ook bekend bij de bestuurders van Utrecht.

Drie vloggers zijn opgepakt – in totaal zo’n 53 relschoppers alleen al in Utrecht – waardoor de rust voor nu lijkt wedergekeerd.

Het laat maar zien dat Utrecht op dit moment niet door de meest heldere geesten wordt bestuurd. Dat vloggers andere jongens opstoken weet zo ongeveer heel Nederland al voor enkele jaren. We genoeg voorbeelden gezien in het verleden.

De burgemeester van Utrecht wil nu websites en berichten van internet halen waar jongeren andere jongeren oproepen tot geweld. Succes met deze poging, want je hebt nog altijd zoiets als ‘appgroepen’, en dat kan je niet censureren.