VIDEO: Baudet zei ANDERHALF JAAR geleden in debat met Segers al dat warmtewet onbetaalbaar zou zijn

In januari 2019 mochten Gert Jan Segers van de ChristenUnie en Thierry Baudet aanschuiven bij Pauw. Ze zouden daar in debat met elkaar gaan over de klimaatplannen van het kabinet. Niet schrikken, maar Baudet zei toen al dat de warmtewet onbetaalbaar zou zijn voor de burger. Segers loog erop los en beweerde dat dit niet zo was, dat het een prima “investering” was die uiteindelijk “rendabel” zou worden. Leugenaar.

Het nieuws van de afgelopen dagen is dat onderzoekers eindelijk toegeven dat de “warmtewet” van het kabinet — dat erop gericht is om aardgas uit te bannen en huishoudens te dwingen over te stappen op zogenaamd “duurzame alternatieve” bronnen — onbetaalbaar is voor de gewone burger. Zoals wij vanochtend berichtten concluderen de wetenschappers van Universiteit Utrecht en Tilburg University dat de plannen in “monopolies” voor grote energiebedrijven resulteren én in maandlasten die maar nauwelijks op te brengen zijn.

Thierry Baudet zag dit al van verre aankomen, zoals deze video van een uitzending van Pauw, uitgezonden in januari 2019 bewijst:

ChristenUnie-leugenaar Gert Jan Segers beweerde dat de wet hartstikke (!) betaalbaar was. Echt waar. Ja hoor. Geloof hem maar. Het fonds zou gebruikt worden om mensen van het aardgas te laten gaan en over te laten stappen op duurzame energiebronnen. Na verloop van tijd zouden die bronnen goedkoper uitvallen. Fan-tas-tisch.

Nou, zei Baudet toen al, daar klopt niets van. “Als je dat gaat berekenen dan rendeert het over 120 jaar ofzo, maar de looptijd van die dingen is 20 jaar of 15 jaar,” aldus Baudet tegen Segers. “Dus in theorie zou je kunnen zeggen, ‘het is een investering.’ Alleen je gaat dat geld nooit zien omdat die windmolen dan al lang in elkaar gestort is of het zonnepaneel niet meer werkt.”

“En dat is een beetje het flauwe van dit kabinet,” ging Baudet verder. “Wiebes heeft daar ook een handje van. Die heeft creatief zitten schuiven met begrotingspotten en dan zegt hij: ‘Kijk, wat echt kosten zijn is heel laag!’ Maar dan komen er vervolgens nog uitgaven die hij dan maar onder het kopje ‘investeringen’ noemt, alleen dat geld gaan we nooit zien.”

Dat was volgens alle kartelpolitici én hun vrienden in de media anderhalf jaar geleden onzin. Maar nu, nu het eigenlijk al te laat is, bevestigen onderzoekers van universiteiten Baudets gelijk.