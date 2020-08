Voorbode van de tweede golf – RIVM: ruim 4000 nieuwe besmettingen, maar bijna geen nieuwe ziekenhuisopnames

RIVM-baas Jaap van Dissel liet in de Tweede Kamer weten dat het aantal besmettingen met het coronavirus al vijf weken op rij stijgt, en flink ook. Afgelopen week zijn er 4.036 mensen positief getest op het virus, 1448 meer dan de week ervoor. Er is echter ook goed nieuws: het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft ontzettend laag.

De (vooralsnog) structureel lage aantallen aan ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, lijken te suggereren dat de risicogroepen nog grotendeels het contact vermijden met de rest van de samenleving. Jongvolwassenen (20-plus) en volwassenen (~40 jaar) zoeken elkaar ook veel meer op, terwijl opa en oma zich hooguit wagen aan een wandeling door het park.

Ouderen- en zorgtehuizen treffen schijnbaar ook effectieve maatregelen, want uitbraken zouden daar wel degelijk tot meer ziekenhuisopnamen en/of sterfgevallen leiden, (of ze tellen ze niet meer mee). Er lijkt dus eigenlijk nog steeds weinig aan de hand.

Het grootste risico, en met iedere nieuwe besmetting neemt de kans daarop toe, is dat de risicogroepen meer kans op contactmomenten met besmette mensen gaan krijgen. Opa’s, oma’s en hun familie willen elkaar weer bezoeken. De kans wordt gewoon steeds groter dat een familielid al besmet is en ook anderen kan besmetten, maar nog geen symptomen heeft. Nou, daar ga je al…

In het ‘beste’ geval blijken de Nederlandse senioren en de zorgverleners het inderdaad goed te doen en blijven de meer weerbare groepen mensen de ‘klappen’ opvangen. Logischerwijs zouden de ziekenhuisopnamen en de sterfgevallen dan nog steeds laag blijven.

Dan nog zitten we met het probleem dat het virus iemand nog steeds behoorlijk kan toetakelen. Voor het individu is dat absoluut geen pretje, maar voor een bedrijf natuurlijk evenmin. Een (daar weer) bijkomend probleem is dat de wetenschappelijke literatuur steeds meer lijkt te wijzen op schade op de langere termijn (langer dan zes weken, zo uit m’n hoofd), wat (uiteindelijk) zou kunnen leiden tot een fors hogere vraag naar zorg.

Helaas lijken we dit scenario te gaan volgen. De overheid schat het aantal besmettelijke personen in Nederland momenteel op 20.000 (huidige cijfer inclusief nieuwe besmettingen van afgelopen week) en een reproductiegetal, dat vorige week nog op 1,4 stond en nu wederom moet zijn gestegen (het Dashboard Coronavirus is voor dit getal niet geüpdatet). De echte klap moet volgens mij nog komen, al zal die lang niet zo erg zijn als op het hoogtepunt in Nederland.