Walgelijk! Aanslag op huis van fortuynist en pro-FVD-raadslid in Castricum

Het blijkt maar weer dat rechtse politici in Nederland niet altijd in veiligheid kunnen leven. Gemeenteraadslid Ralph Castricum, van de partij Forza! Castricum in Castricum, zijn huis was gisteren gevandaliseerd. Ruiten waren aan diggelen gegooid en het betreffende raadslid zit nu ondergedoken. Waar gaat het heen met dit land.





De burgemeester van Castricum vertelde dat de politicus gelukkig ongedeerd is en op dit moment ondergedoken zit. De politie is op zoek naar de eventuele dader(s) en hun motief. Maar één ding is zeker: wat is Nederland aan het afglijden dat nu zelfs gemeenteraadsleden niet meer veilig in hun eigen huis zijn.

Zojuist een zware aanslag op mijn woning. Ik ben ongedeerd. Politie is bezig met forensisch onderzoek. Ben hier helemaal kapot van. #Castricum pic.twitter.com/GfiRZZW1HM — Ralph Castricum 🇳🇱 (@RalphCastricum) August 19, 2020

De politie is op dit moment nog aan het onderzoeken wat er precies ontploft is, maar als we naar de foto’s kijken dan was het zeker niet mals.

De politie benadrukt de zaak hoog op te nemen, en terecht, dit is niet alleen een aanslag op Castricum zelf maar ook op de politiek zelf. Mocht het motief politiek geladen zijn, dan zijn we heel ver afgegleden in dit land.