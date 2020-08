Wat een contrast… Verenigd Koninkrijk gaat opnieuw vol in de ankers: reisbeperkingen en verplichte quarantaine voor Nederlandse reizigers

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om per zaterdag opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers vanuit Nederland. En wie vanuit Nederland aankomt in het Verenigd Koninkrijk krijgt dan ook een verplichte 14-daagse quarantaine opgelegd. Andersom gelden die maatregelen nog steeds niet, al wordt het reisadvies wel aangescherpt naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Het zekere voor het onzekere

De Britse overheid zal heus niet voor ieder land waarbij ze reisbeperkingen overwegen, een grondige analyse maken. Die gaan waarschijnlijk af op de officiële cijfers, interpreteren die door ze naast hun eigen cijfers te leggen en schatten vervolgens ruim in wat het risico is of kan zijn. En als er te veel twijfels zijn, dan leggen ze gewoon beperkingen op.

Ik vraag me echt af hoe de Nederlandse overheid de beslissing van de Britten interpreteert. Volgens mij gaan ze bij ons namelijk puur af op rekenmodelletjes waarvan ze de kaders telkens zó verschuiven dat het ze (economisch) goed uitkomt. Bijvoorbeeld toen het over mondkapjes ging, of bij bepaalde maatregelen die voor de ene sector wél en de andere sector niet gelden (denk aan het RIVM-advies over het ’24-uur klachtenvrij’ zijn voor de cruciale beroepen).

De Britten zeggen met hun maatregelen dus eigenlijk: ‘We hebben jullie situatie gezien en we vertrouwen het niet, vandaar deze beslissing.’ En nou wil onze zorgminister Hugo De Jonge wel hard en kordaat optreden met soortgelijke maatregelen als die van de Britten, maar die man wordt ook steeds meer omringd door een opeenstapeling van missers en fouten. Dat wekt dus ook totaal geen vertrouwen…