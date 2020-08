Wéér zo’n mafkees… Ex-K3’tje Josje Huisman roept op tot verzet tegen coronamaatregelen Antwerpen

“Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”, schrijft ex-K3-lid Josje Huisman (34) op Instagram.

De Belgen merkten dat meer dan de helft van alle besmettingen in het land te herleiden waren naar Antwerpen. De experts, die door politici continu werden genegeerd, zeiden al langer dat er moest worden ingegrepen, maar de politici wilden liever kunnen scoren met versoepelingen van de maatregelen.

Ergens begon het dan uiteindelijk toch door te dringen dat die experts héél misschien wel eens gelijk konden hebben gehad, want het virus laaide weer flink op in het land. Van het ene op het andere moment trapten onze zuiderburen hard op de rem, en werd er voor de regio Antwerpen een avondklok ingesteld. Mondmaskers werden ook overal verplicht en nu hopen ze maar dat het allemaal snel weer voorbijgaat.

En terwijl ze midden in dat proces zitten, komt er ineens een ex-K3’er met een mening om de hoek kijken. Ze is het niet met die strenge maatregelen eens, dus roept ze mensen op om zich er tegen te gaan verzetten!

“Ik vergelijk het zo: als men je zegt dat je voor je eigen veiligheid moet blijven neerzitten in de bus, dan doe je dat. Maar als de buschauffeur plots op de passagiers begint te schieten is het tijd om op te staan.”

Wat een helder licht, of niet? Ze stond laatst ook ‘dapper’ mee te demonstreren met een Black Lives Matter-demonstratie, dus ze heeft de smaak wel te pakken gekregen. Wel balen voor haar dat haar mening (of nou ja, volgens mij is het meer een gevoel) in dit geval volledig indruist tegen die van de experts, waar eindelijk eens naar wordt geluisterd.