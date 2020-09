Akwasi heeft zich weer eens flink in de nesten gewerkt. Gisteren doken er oude tweets van hem op, waarin hij meermaals opriep tot geweld tegen Zwarte Piet. Die kon hij zich helaas niet meer herinneren, maar heeft ze toch maar snel verwijderd! Vandaag besloot hij om het écht rigoureus aan te pakken en z’n hele account maar te verwijderen, want wie weet wat voor tweets hij zich nog meer ‘niet kan herinneren’.

Akwasi mist een ruggengraat en heeft volgens mij gewoon een tot op het bot bedorven karakter. Hij is zo hypocriet als de neten en vervolgens nog het lef hebben om zichzelf als slachtoffer neer te zetten ook!

Dat zagen we al bij de duidelijke oproepen tot geweld vanuit hem op de Dam. Dat moest de rest van Nederland maar in de ‘juiste context’ zien: hij was toen emotioneel, ‘in the heat of the moment‘ en Zwarte Piet was toch maar een fictief figuur. Dus ja, waar maakten we ons nou precies druk om? Vroeg hij zich af.

Vervolgens krijgt hij wat nare reacties, want kennelijk accepteerde toch niet iedereen die belachelijke uitleg, en zit hij weer te miepen over dat hij het zo moeilijk heeft! Tijdens z’n nieuw aangemeten slachtofferschap nam hij één aardige beslissing, namelijk het terugtrekken uit de media. Dat lukte hem overigens ook niet helemaal, waardoor hij wéér het slachtoffer kon blijven spelen. Maar goed, het was even stil.

Tot de tweets van vroeger gisteren boven kwamen drijven! Akwasi en z’n management schoten volledig in damage control. Akwasi zou eerst die tweets niet zelf hebben geplaatst, maar zijn gehackt! Dat Akwasi, jaren na die tweets, op de Dam exact hetzelfde sentiment liep te verkondigen, zou dan puur toeval zijn.

Dat excuus hield natuurlijk geen stand. Dus toen kon hij zich er ineens niets meer van herinneren. Hebben we allemaal wel eens last van dus ja, kan gebeuren hè! En ondanks dat hij zichzelf niet in z’n eigen tweets herkent, leek het hem toch maar beter om z’n hele account te deleten.

Maar excuses maken of verantwoordelijkheid nemen? Ho maar! Wat een slappe zak, misschien dat ‘ie daarom ook zo graag anderen overal de schuld van geeft. Een zielige narcist met een slachtoffercomplex, meer is hij niet.