Alsof er niets gebeurd is: Farid Azarkan wordt nieuwe lijsttrekker van Denk

Farid Azarkan heeft het bestuur van Denk zover gekregen dat ze hem tot lijsttrekker hebben benoemd. Het ene na het andere politiek schandaal bij Denk passeerde de revue, en Azarkan heeft er maximaal van weten te profiteren!

In april ontstond er een machtsstrijd binnen de partij, die werd uitgevochten op het minst gunstige moment wat politieke schandalen betreft. Sterker nog, het Denk-drama was voor een tijdje zo’n beetje de enige afleiding voor al het corona-nieuws van toen. En ze gíngen me toch een portie tekeer! Ik had niet verwacht dat ze het weer bij zouden leggen, maar dat is ze gelukt.

Azarkan, die destijds grotendeels buiten schot is gebleven, klimt nu op de troon. Partijvoorzitter Çelik beschrijft hem als volgt: “Hij is een scherp debater, een voorvechter voor gelijke kansen en een ervaren politicus die de waarden van Denk overtuigend uitdraagt.” Maar ‘overtuigend’ is niet helemaal de juiste term denk ik:

Azarkan zelf zegt zeer gemotiveerd te zijn om samen met de andere leden te bouwen aan “de nieuwe fase van onze beweging”. Hij wil voorkomen “dat de coronacrisis leidt tot nog meer ongelijkheid, discriminatie en armoede”. Hij kondigt ook aan dat hij zal strijden tegen “extreemrechtse polarisatie”.

Hij wil van Denk een soort Black Lives Matter-kloon maken, zo lijkt het wel. Met dezelfde marxistische trekjes, diezelfde drang naar slachtofferschap en ook diezelfde focus op ‘extreemrechtse polarisatie’. Eigenlijk verandert er bij Denk dus helemaal niet zo veel, maar steken ze het gewoon in een nieuw jasje. Lekker meeliften op de BLM-gekte!