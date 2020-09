Amsterdamse stadsbelastingen gaan omhoog: bewoners gaan betalen ‘corona-nota’

De coronacrisis raakt iedereen hard, de overheid kampt met een groot tekort en ook de Nederlandse steden zien enorme gaten in de begroting ontstaan. Het college van Amsterdam heeft daarom besloten om de ‘rekening’ bij de burger te leggen. Resultaat: lastenverzwaring voor Amsterdammers en flinke bezuinigingen. Gaan andere gemeenten Amsterdam achterna?



Reinier Castelein, de Unie voorzitter, waarschuwt al langer voor de alsmaar stijgende lastenverzwaring op lokaal niveau. Een slechte ontwikkeling volgens hem omdat dit ook indirect de koopkracht vermindert.

„Het is een teken van politieke onbetrouwbaarheid van een ongekend kaliber om nu de lasten decentraal zo te verhogen”,

Het college heeft vandaag een nieuwe begroting gepresenteerd waarin Amsterdammers te horen kregen dat de onroerendezaakbelasting met 20% zal stijgen. Verder wordt er bezuinigd op de zorg – wat maar weer laat zien dat linkse colleges nou niet bepaald ‘pro-zorg’ zijn. Ook gaat het betaald parkeren worden uitgebreid. Oftewel: blijf weg uit Amsterdam.

De vraag is of andere steden ook het Amsterdamse voorbeeld gaan volgen, in Rotterdam blijft men voorlopig nog dezelfde koers bevaren. Daar gaat men nog niet rommelen met de begroting.

https://twitter.com/ANanninga/status/1301087117314056192?ref_src=twsrc%5Etfw

De rechtse oppositie in Amsterdam ziet deze ontwikkelingen met afgrijzen aan. Want wie zit hier nu op te wachten?

Nog nooit eerder werd de automobilist zo schaamteloos gebruikt als melkkoe door @GroenLinks020. Betaald parkeren hoort een middel te zijn om parkeerdruk te reguleren en niet om lukraak extra geld op te halen. https://t.co/lC0SoIIiGx — Kevin Kreuger (@kreuger_kevin) September 2, 2020

De Amsterdamse VVD is niet te spreken over de gemaakte keuzes. Dit probleem speelde in feite al veel eerder, maar wordt nu ineens penibel door de coronacrisis. Amsterdam had al langer niet haar beleid in orde.

“Veel van de lastenverhogingen en bezuinigingen die nu worden aangekondigd zouden niet nodig zijn geweest als het college vanaf 2018 een financieel beleid had gevoerd dat crisisbestendig was. De greep die nu wordt gedaan uit de erfpachtreserves is simpelweg potverteren.”