Belachelijk! Ollongren komt met druppel op gloeiende plaat: 200 miljoen euro voor woningcorporaties

Woningcorporaties krijgen zo’n 200 miljoen euro zodat ze huurders tegemoet kunnen komen die vanwege corona in de financiële problemen zitten. Ollongren blijft daarmee het plan voor de bevriezing van de huren, waar zowel de Eerste- als de Tweede Kamer juist vóór zijn, negeren. Woningcorporaties en huurders moeten zelf maar afspraken zien te maken, is het idee.

Dit lijkt mij toch een financiële injectie van niks te worden. De details zijn nog niet bekend, want het plan wordt volgens bronnen van De Telegraaf pas tijdens Prinsjesdag aangekondigd, maar het lijkt mogelijk te gaan om een verlaging van de verhuurdersheffing.

Met die financiële ademruimte hoopt Ollongren dan dat woningcorporaties wat coulanter zullen zijn naar hun huurders, bij wie het water ze aan de lippen staat. En ze wil ook dat er dan meer wordt geïnvesteerd in woningbouw.

Dat zet toch totaal geen zoden aan de dijk? De huurprijzen zijn enorm gestegen, in sommige gevallen (bewonerswisseling) met wel bijna tien procent! En de verhuurdersheffing levert de overheid jaarlijks dik 2 miljard euro op. Wat je dus krijgt is dat huurders iets meer de tijd krijgen om hun inkomen op te schroeven, maar in de meeste gevallen alvast verder zullen gaan moeten zoeken naar een andere woning.

Maar goed, bij D66 lijken ze sowieso steeds meer de impopulaire maatregelen erdoor te willen drukken, zo vlak voor de volgende verkiezingen, waarbij ze door de helft gaan. En dat kan ik nog best begrijpen als de maatregel in ieder geval nog effectief zou zijn, maar dat is hier dus absoluut niet het geval.