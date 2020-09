Beschamend! Denk dreigt met royement voor afwezige Utrechtse Statenfractievoorzitter

De Statengriffie heeft op verzoek van De Telegraaf gekeken naar hoe vaak Denk de vergaderingen van de Provinciale Staten van Utrecht bijwoonde. Nou, dat bleek ronduit bedroevend te zijn: fractievoorzitter Hanane Bittich was slechts vier keer bij plenaire vergaderingen aanwezig! Zelfs het bestuur van Denk dreigt direct met een mogelijk royement, en doet geen enkele moeite om haar in bescherming te nemen.



Denk ik absoluut niet mijn partij en zal het ook nooit worden, maar ik moet ze hier toch wel een compliment geven. De partij zit blijkbaar opgescheept met een fractievoorzitter die er vaker niet dan wel is, maar wel lekker geld opstrijkt. Diverse pogingen om haar te bereiken hebben vooralsnog niets opgeleverd. Ze heeft ook nog nergens op gereageerd.

Geen enkele partij zou dit moeten willen accepteren en het is daarom ook goed van Denk dat ze niet eerst proberen een rookgordijn van smoesjes op te werpen. Partijvoorzitter Ejder Köse is helder: “We hebben haar nog niet kunnen bereiken. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn waarom ze afwezig is, is dat een wanprestatie naar de kiezer toe.” En dat is voldoende reden voor royement. En dat is maar goed ook, want ze kunnen haar niet dwingen om te vertrekken. (Haha, misschien blijft ze straks alsnog wel gewoon zitten, of werkt dat daar niet zo?)

Als dit niet snel het hoofd wordt geboden dan geeft het af op die hele partij. Dus nu de verkiezingen zijn begonnen (Azarkan gaat voor de 6 zetels) kunnen ze dit soort ongein er niet bij hebben natuurlijk. Ze zullen haar er wel snel uit knikkeren denk ik. Wel jammer voor de diversiteit in de Utrechtse Statenfractie, want ze is van buitenlandse afkomst en ook nog eens een vrouw.