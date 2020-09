Column Paul Cliteur: De terugtrekkende beweging van het Hof in de zaak Wilders

Het Gerechtshof Den Haag heeft vanmiddag Geert Wilders veroordeeld wegens groepsbelediging voor de “Minder Marokkanen”-uitspraak (art. 137c Sr.). Hij werd vrijgesproken van pogingen door het Openbaar Ministerie om hem veroordeeld te krijgen voor aanzetten tot haat of discriminatie (art. 137d Sr.).

Hoewel het natuurlijk een teleurstelling is dat Wilders niet van alle klachten is vrijgesproken, is toch een klein succesje dat nu ineens het aanzetten tot discriminatie wegens ras is verdwenen. Dat haalt ook wel een beetje de angel uit de veroordeling, want nu is alleen nog de groepsbelediging op basis van ras overgebleven.

Het is een behoorlijk terugtrekkende beweging die het Hof maakt in vergelijking met het standpunt van de rechtbank. Nog één instantie verder, de Hoge Raad, en ook de groepsbelediging sneuvelt. Dat is niet denkbeeldig, want de Hoge Raad zal toch, mogen we hopen, wel inzien dat Marokkanen geen ras vormen, maar een nationaliteit? Geen Marokkaans ras, geen Marokkaanse etniciteit, enkel een nationaliteit. En dat heeft de wetgever nu nadrukkelijk niet opgenomen in de wet. Dus de ijveraars voor oprekking van het begrip ras kunnen beweren wat ze willen, maar ze schenden daarmee het legaliteitsbeginsel en daarmee de rechtsstaat.

Wat een probleem blijft, is dat de bestuurlijke elite om de een of andere raadselachtige reden geobsedeerd is met een groep die zij graag tot “slachtoffer” willen benoemen, terwijl iemand die voor de rest van zijn leven op de dodenlijst van jihadistische terroristen staat op heel wat minder compassie kan rekenen.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “De Staat versus Wilders”.