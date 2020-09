Complotmallootje Willem Engel denkt dat journalisten allemaal een “code” hebben ondertekend

Viruswaarheid-ultramallerd Willem Engel is gisteren uitgevallen tegen PowNed-verslaggever Dennis Schouten, omdat hij en z’n beroepsgroep zogenaamd een code hebben ondertekend en die nu zouden schenden. Het fragment leidt tot grote hilariteit op social media onder journalisten.

Hahahaha Willem Engel denkt dat alle journalisten een Code voor Journalistiek hebben ondertekend. Met een pen. Een code. Ondertekend. En dat je anders geen journalist bent. 😂😂😂 pic.twitter.com/9qNt4ALn4G — Lammert de Bruin (@lammert) September 29, 2020

Dat ze bij Viruswaarheid van toeten noch blazen weten van… nou ja, eigenlijk alles, is geen nieuws Willem Engel is een gesjeesde dansleraar en complotgorgelaar die bedreven is in zwendel en opruiing – en verder over geen noemenswaardige kwaliteiten beschikt. Tijdens een demonstratie in Den Haag toonde wazige Willem nog maar eens het gelijk van die stelling aan, toen hij tegen PowNed-verslaggever Dennis Schouten begon te zeuren over een journalistieke code die iedere journalist zou “onderschrijven,” en anders helegaar geen journalist zou zijn.

Lammert de Bruin van AVROTROS komt niet meer bij: “Hahahaha Willem Engel denkt dat alle journalisten een Code voor Journalistiek hebben ondertekend. Met een pen. Een code. Ondertekend. En dat je anders geen journalist bent. 😂😂😂,” en ook Ongehoord Nederland-reporter Ernst Lissauer vindt het hilarisch: “Ik moest er helemaal voor naar Bordeaux fietsen destijds.” Bart Nijman van GeenStijl laat weten: “Wat is die man toch een ongelofelijke rattenvanger.”

Rob Hoogland van De Telegraaf maakt het af: “Toevallig ken ik artikel 1a van de Code voor de Samba: begeef je nooit buiten de dansvloer.”

Willem Engel is niet de eerste complotdenker die in aanvaring komt met journalisten en vervolgens staat te zwaaien met een code. De mannen van DENK deden het in juni 2018 al eerder in een filmpje omdat ze niet blij waren dat BNNVARA een kritisch item over ze had gemaakt.