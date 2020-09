D66 wil ‘gewone’ Russen binnenhalen en indoctrineren met westerse waarden

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt het belangrijk “om meer Russen kennis te laten maken met Nederland, onze democratie, rechtsstaat, onze vrijheden en gelijkheden.” Dat is volgens hem namelijk nodig, aangezien er op politiek vlak geen snelle verbetering van de relatie hoeft te worden verwacht (mede dankzij D66 zelf). “Van bovenaf lukt het duidelijk niet, dus we moeten wat van onderop proberen”, zegt Sjoerdsma.

De helden van D66 hebben de zware taak op zich genomen om die zielige ‘gewone’ Russen te redden van hun eigen overheid. Iedere keer wanneer de Russische overheid handelt op een manier die vooral goed is voor Rusland, roepen ze bij D66 weer om sancties tegen dat land. Heel sneu, want die sancties raken natuurlijk altijd de gemiddelde Rus. En diezelfde Russen probeert D66 nu te ‘redden’.

Sjoerdsma lijkt al helemaal een messias-complex te hebben ontwikkeld. Misschien omdat Rusland hem in 2008 op de zwarte lijst heeft gezet? In ieder geval, hij wil nu Russische studenten, wetenschappers, journalisten en kunstenaars naar Nederland zien te halen.

Bij D66 komt het blijkbaar niet in ze op dat dit plan ook compleet averechts zou kunnen werken en dat de Nederlandse studenten geïnspireerd raken door alles wat die Russen ons dan vertellen. Nee joh ‘wij zijn het westen, daar kunnen zij juist wat van leren!’ is kennelijk de gedachte.

Maar ja, laten we het vooral doen! Nuanceren we dat schrikbeeld in de media over ‘de Russen’ ook weer een beetje. Maar ik geloof niet dat ze allemaal als vrijgevochten liberaal democraat zullen worden herboren. Écht niet.