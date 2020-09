Dader ‘machete-aanval’ Parijs is 18-jarige Pakistaanse moslim

Vanmiddag werd bekend dat de straten van Parijs wederom plaats van delict zijn geworden vanwege een ‘machete-aanval‘ op twee Franse journalisten, die daarbij gewond zijn geraakt. De dader blijkt een 18-jarige moslim uit Pakistan te zijn en is een bekende van de politie.

Begin september riep Al-Qaeda op om meer aanslagen te plegen in Frankrijk. Het proces over de aanslag op het hoofdkantoor van het satirische blad Charlie Hebdo ging rond die tijd van start, vandaar.

Nu lijkt het er dus op dat deze knaap gehoor heeft gegeven aan de oproep van Al-Qaeda, want Pakistaan én moslim, maar dat staat nog niet vast. Het zou natuurlijk ook ‘gewoon’ om ‘verward gedrag’ kunnen gaan, je wéét het niet hè!

De schrik zit er bij de Fransen in ieder geval goed in. De jongen sloeg namelijk toe op een moment dat de hulpdiensten bezig waren met een melding van een verdacht pakketje, wat mogelijk een bom zou kunnen zijn. Metro’s en straten werden hier en daar ontruimd, dus paniek zaaien is deze jongen wel aardig gelukt.

Als straks inderdaad blijkt dat deze jongen reageerde op de oproep van Al-Qaeda om aanslagen te plegen, dan mogen de Fransen zich wel schrap zetten! Dikke kans dat er dan nog meer van dit soort extremisten op af komen. En dat nu de immigratie-discussie weer volledig is opgelaaid. Dat vinden ze niet leuk in Brussel!