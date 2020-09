Defensie geeft ‘vrijwillige vergoeding’ van tonnen aan Irakees die familie verloor door bombardement

De Staat betaalt tonnen aan Irakees Basim Razzo, die in 2015 zo’n beetje zijn hele familie verloor bij de inslag van een Nederlandse bom op zijn huis. Defensie vertikt het echter om schuld te bekennen en spreekt daarom van een ‘vrijwillige vergoeding’. De Irakees is dus gewoon met een schikking afgekocht.

De Telegraaf spreekt in de titel van het artikel van een ‘vergisbom’, maar dat ligt wat genuanceerder. De Amerikanen erkenden dat ze een fout hadden gemaakt in het selectieproces voor het doelwit. En dat ze hier pas achterkwamen toen de Nederlandse F-16 het doel al had vernietigd.

Nederland kon dus niet weten dat de informatie incorrect was. Maar, zo zei minister Ank Bijleveld van Defensie vorig jaar nog, ‘Nederland is weliswaar verantwoordelijk voor het bombardement, maar niet aansprakelijk’. Als ze namelijk aansprakelijkheid zouden erkennen, dan krijgen ze zo nog een paar honderd claims door de brievenbus!

En dan heb ik het met name over het bombardement van die wapenfabriek midden in een woonwijk in Hawija. Dat resulteerde toen in iets van 70-200 doden. En dat is ook nog eens de fout van Nederland zelf, want daar werd meerdere malen voor gewaarschuwd! De informatie was toen wél correct maar werd gewoon moedwillig genegeerd.

Ik ben benieuwd hoe Defensie zich daar verder onderuit gaat proberen te lullen, want dat worden héle dure ‘vrijwillige vergoedingen’!