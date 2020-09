Donald Trump delft het onderspit tegen Joe Biden in explosief verkiezingsdebat: 60% voor de Democraat

Gisteravond vond het dan eindelijk plaats: het eerste presidentiële debat tussen Donald Trump en Joe Biden. Het ging hard tegen hard, maar de Republikein wist uiteindelijk er niet met de winst vandoor te gaan.

Vannacht vond het eerste verkiezingsdebat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Volgens de zogeheten ‘CNN Instant Poll’ heeft Joe Biden die ruimschoots gewonnen: 60% koos voor hem, en slechts 28% voor Trump.

Met name een fragment over rechts-extremistisch geweld werd de vastgoedondernemer zwaar aangerekend. Trump kreeg een kans aangereikt om zich te distantiëren van racistisch geweld van white supremacist-groeperingen zoals de ‘Proud Boys’. Trump wilde deze terroristische groepering alleen maar zeggen “standby and stand back,” wat ongeveer zoveel betekent als ‘blijf staan, en doe een stapje naar achteren’. Dat is niet bepaald een sterke veroordeling, inderdaad.

Daarnaast gebruikte de Republikeinse voorman het debat om nog eens twijfel te zaaien over de eerlijkheid van de verkiezingen. Trump beweerde dat verkiezingsbiljetten verkocht worden en in rivieren gedumpt, zonder ook maar één greintje bewijs aan te leveren. Ook zijn bijzonder lage belastingaangifte kwam ter sprake. Wederom verkocht Trump een leugen: hij beweerde dat hij “miljoenen” had betaald, terwijl dit in werkelijkheid slechts een schamele $750 was.

Ondanks zijn verlies gisteravond hoeft Trump echter niet meteen te vrezen dat dit ook meteen betekent dat hij de verkiezingen verloren heeft. Ten eerste omdat hij wél de steun van één van de belangrijkste groepen lijkt te hebben: van de ‘hispanics’ vond 66% dat Trump het debat won.

Ook werd van de vijf laatste keren het eerste presidentiële debat gewonnen door de politicus die uiteindelijk de verkiezingen verloor. In 2016 ging Hillary Clinton met de winst aan de haal, en in 2012 Mitt Romney. In 2008 won Barack Obama, en dat was de enige keer dat de winnaar van het debat ook in november zich kon opmaken voor de gang naar het Witte Huis. Want in 2004 en 2000 verloor George W. zijn beide presidentiële debatten. Het is een traditie die al veel langer teruggaat. Of zoals de New York Times-journalist Astead Herndon schrijft: “Nixon looked a little sweaty at one debate and our parents talked about that for decades.“