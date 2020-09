Geruststellend: artsen maken flinke vorderingen in bestrijden corona

Artsen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart (iets meer dan een half jaar) enorm veel kennis opgedaan over de bestrijding ervan. Ze weten nu sneller wat ze wel en niet moeten doen, en kunnen daardoor eerder levens redden. En het mooiste van alles? Dat doen ze met al bestaande middelen!

Zo weten ze nu dat goedkoop te produceren steroïden, zoals dexamethason, beschermt tegen een zogeheten ‘cytokinestorm’, een plotselinge overreactie van het immuunsysteem bij een Covid-patiënt. Met een tijdige behandeling gaan de sterfgevallen dan met maar liefst een derde omlaag!

Bloedverdunners blijken ook te helpen. Covid-patiënten schijnen namelijk last te kunnen krijgen van trombosevorming, wat overal schade kan veroorzaken. En het anti-ebolamiddel remdesivir verkort dan weer de hersteltijd, maar lijkt het toch iets minder goed te doen dan gehoopt.

De artsen verschuiven (en verstoten) nogal eens wat middelen binnen hun medicijnen top-10. Maar het is duidelijk dat er in ieder geval wel effectieve middelen zijn. Beademing is nu namelijk ook veel minder aan de orde en ic-bezoek is ook drastisch verkort.

Mensen met corona die dus toch nog in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care terechtkomen, hebben nu gelukkig véél meer overlevingskans dan de patiënten van enkele maanden geleden. Dat is toch een hele geruststelling! Al moeten we (en met name de risicogroepen) natuurlijk nog wel steeds uit blijven kijken.