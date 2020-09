GGD kan druk niet aan: nummer voor onderwijs- en zorgpersoneel overbelast. Politie wil ook voorrang

Vanaf vandaag zouden mensen die werken in de zorg of onderwijs voorrang krijgen bij het testen. Maar zoals de GGD al tal van keren liet zien kunnen ze deze extra stroom helemaal niet aan. Het nummer wat bedoeld is voor zorg- en onderwijspersoneel is overbelast. Ondertussen wil de politie ook voorrang krijgen bij testen, de burn-outcijfers zullen nu wel gigantisch stijgen bij de GGD.



Bij de GGD loopt het niet helemaal soepel, zij kunnen de extra vraag totaal niet aan. Dus al dat personeel dat in de zorg of in het onderwijs werkt heeft geen garantie op een versnelde testmogelijkheid, want de GGD kan de vraag niet aan.

Maar nu blijkt dat ook de politie voorrang wil krijgen bij het testen. Want thuiszitten als agent dezer dagen is namelijk geen optie volgens een woordvoerder bij de politie.

“We hebben moeite met het vullen van roosters, thuiswerken is geen optie voor deze mensen. Politiemensen moeten sneller getest worden dan nu”

De GGD loopt al maanden te piepen en kraken en kan bij lange na niet de vraag aan. Toch maken ze iedere keer weer de fout door allerlei dingen te beloven. Niet bepaald slim van ze.

Ondertussen is het cijfer van het aantal positief geteste mensen boven de WHO-grens, en het echte cijfer weten we waarschijnlijk niet omdat de GGD dus aan zijn max zit qua testcapaciteit.

