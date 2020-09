Grieken krijgen hulp van mysterieuze ‘mannen in het zwart’ bij grensbewaking tegen asielzoekers

Asielzoekers die de Grieks-Turkse grens proberen over te steken worden tegenwoordig tegengehouden door Griekse politie-eenheden en de kustwacht, die worden bijgestaan door mysterieuze ‘mannen in het zwart’. Veel getuigen beweren dat het Duitssprekende mannen zijn, die mogelijk van de Europese grensbewaking Frontex zouden zijn. Als dat zo is, dan doet de EU exact hetzelfde als de Russen op de Krim!

De Volkskrant legt de nadruk vooral op die arme asielzoekers waar de rechten van werden ontnomen op het moment dat ze terug de rivier in werden gedrukt. En om dat onrecht nog wat meer te benadrukken, toveren ze het verhaal van ene Marwen (27) tevoorschijn.

De Marokkaanse Marwen is al zeven keer hardhandig tegengehouden en moest soms zelfs in alleen z’n onderbroek terug zwemmen naar de Turkse kant van de grensrivier. Maar hij gaat het gewoon een achtste keer proberen hoor!

“In zijn vaderland Marokko was hij werkloos en kansloos, maar niet politiek vervolgd.”

Ja, heel sneu dat de Grieken hem niet iedereen zijn tijd laat verdoen door opnieuw een zinloze procedure te starten. Wát een drama!

Dit is dus wat je krijgt als het probleem blijft bestaan en er te lang wordt weggekeken of eindeloos wordt vergaderd, dan gaat men het zelf oplossen. Maar het klinkt niet echt alsof het zomaar Griekse burgers zijn of agenten/militairen die in hun vrije tijd komen helpen grenzen bewaken. De Griekse overheid ontkent namelijk alles, terwijl die ‘mannen in het zwart’ ook op boten van de kustwacht mee staan te helpen.

Het lijkt er dus meer op dat de EU en Griekenland zijn overeengekomen dat Griekenland hulp krijgt bij het bewaken van de eigen grenzen en dat er verder wordt weggekeken. Dat zou betekenen dat ze van Poetin hebben afgekeken toen op de Krim. Het zou mij niets verbazen in ieder geval.