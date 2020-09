Hij doet het wéér: Tesla-baas Elon Musk kondigt baanbrekende ontwikkeling aan voor elektrische auto’s

Op dit moment is een auto van Tesla duur. Heel duur. We hebben het over bijna 50.000 euro voor het instapmodel. 48.980 euro om precies te zijn. Een hele hoop mensen kunnen en willen dat niet betalen, hoe cool ze een Tesla mogelijk ook vinden. Nou, voor dat soort mensen is er nu goed nieuws: door een nieuwe technologische ontwikkeling gaat een Tesla veel minder kosten. De helft minder, zelfs.

Oprichter en CEO Elon Musk heeft dat zelf bekendgemaakt tijdens de zogenaamde “Battery Day.” Volgens kan Tesla door de technologische doorbraak elektrische auto’s goedkoper produceren dan benzineauto’s. De nieuwe auto moet over drie jaar op de markt komen. Het prijskaartje: slechts 21.500 euro. Als je dan nog een jaar of misschien twee wacht heb je natuurlijk voor nog (veel) minder een tweedehands Tesla, wat voor veel mensen ook prima is.

Om goedkoper te produceren heeft Tesla gekeken naar zowel de auto zelf als de batterij. Henk Meiborg, oprichter van mobiliteitsadviesbureau Emodz, legt uit aan Nu.nl: “Ze hebben aan het celontwerp en de celarchitectuur van de batterij gesleuteld, zodat er ondanks een grotere diameter toch sneller geladen kan worden, omdat nu de warmteontwikkeling beter onder controle is. Door de grotere diameter is er bovendien meer specifieke opslagcapaciteit. Tevens heeft Tesla er minder van nodig, zodat er eveneens minder grondstoffen voor de huls van de cel nodig zijn.”

Ook is het productieproces van batterijen op de schop gezet, waardoor het sneller en goedkoper gebeurt. En, oh ja, er is ook geen kobalt meer nodig voor batterijen.

Volgens Meiborg is de manier waarop de auto-structuur gebouwd wordt werkelijk revolutionair. “Die wordt niet langer geperst maar gegoten. De behuizing van het accupakket maken ze bovendien nu onderdeel van het chassis, waardoor de batterijcellen in de voertuigstructuur geïntegreerd worden,” aldus de expert. Musk zelf vergeleek dit met de vleugels van vliegtuigen. Vroeger werden daar brandstoftanks in verwerkt als losse onderdelen, maar tegenwoordig zijn de vleugels zélf de brandstoftank. Iets vergelijkbaars gaat Tesla nu dus doen maar dan met elektrische energie.

Zo blijkt maar weer dat alle kritiek op Tesla en met name op Musk zelf zwaar overdreven waren, de afgelopen jaren. De man en zijn bedrijf blijven zich wel degelijk verbeteren… en ze innoveren er nog altijd op los. De concurrentie heeft nu meteen een achterstand opgelopen van enkele jaren. Heel goed, natuurlijk, want diezelfde concurrentie zal hierdoor harder moeten werken dan ooit, en dus zelf ook flink moeten innoveren. Dat is altijd goed voor de consument.