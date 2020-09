Hoogleraar snapt er helemaal niets meer van: ‘Kabinet kijkt puur cijfermatig naar vluchtelingen’

Hoogleraar publieksfilosofie Marli Huijer beklaagt zich over de kabinetsaanpak voor de mensen van vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos. Ze kan er met haar verstand kennelijk niet bij dat Nederland niet gewoon alles en iedereen maar binnenhaalt. ‘Vluchtelingen zijn mensen en mensen hebben rechten, dat is nou eenmaal de afspraak!’

Voor een hoogleraar publieksfilosofie doet Huijer verrassend weinig moeite om de logische gevolgen van haar eigen denkwijze volledig door te trekken. Hierdoor lijkt het alsof het kabinet als een kille machine handelt en haar denkwijze de mensheid zelve is.

Door haar analyse zie je eigenlijk waarom (doorgeschoten) mensenrechten leiden tot een ondermijning van de nationale staat. Het probleem is, zegt ze, dat er door landsgrenzen te definiëren een ‘wij’ ontstaat en anderen die daar niet bij horen.

Huijer: “Door een wij te creëren, creëren we ook een niet-wij. Ons wij, dat zijn mensen binnen Nederland, binnen de EU. Door onze manier van politiek denken worden vluchtelingen andere mensen dan wijzelf, mensen met andere rechten.”

Het komt kennelijk niet bij haar op dat het openzetten van de poorten voor iedere vluchteling die een keer zielig in de camera kijkt, misschien niet het beste idee is.

“Zelfs als de brand is aangestoken door één iemand, dan nog kun je die andere 12999 mensen niet op straat laten slapen.”

En wat als er elke keer maar één iemand is die zo’n kamp in de fik steekt en ervoor zorgt dat er weer 12.999 mensen op de vlucht zijn geraakt? Ook nog eens mensen die in de meeste gevallen sowieso al geen recht zouden hebben op een verblijfsvergunning, maar door zo’n brandstichtingsactie ineens anders worden behandeld.

Het kost geloof ik iets van 40.000 euro per jaar om één zo’n vluchteling op te nemen (inclusief procedures). Moeten we dat maar blijven incasseren met z’n allen? Ook als je weet dat de meerderheid in de jaren erna niet vertrekt of slechts 16.000 euro per jaar verdient en z’n inkomen aan moet vullen met een uitkering?

Daar hoor je deze hoogleraar niet over. Zij houdt het alleen maar bij ‘ja maar we hebben dit nou eenmaal afgesproken’ en kijkt totaal niet naar de consequenties. “Elk mens heeft recht op bescherming en veiligheid”, zegt Huijer, maar dat kunnen we nu al niet eens garanderen voor de mensen die we wél hebben opgenomen. Maakt ze geen woord aan vuil! Alleen maar dat we er nog tien keer zoveel op hadden moeten nemen. En dan verwijt ze het kabinet immoreel en politiek onverantwoord handelen…