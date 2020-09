Kabinet probeert oppositie te paaien met lullige zorgbonus en huurverlaging

Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, zowel in de Eerste- als in de Tweede Kamer. Rutte-3 lijkt met goedkope maatregelen de oppositie zover te willen krijgen dat ze diverse begrotingen alsnog zullen steunen. Maar partijen die zich hier voor laten strikken kun je volgens mij niet meer serieus nemen.

De bonus voor zorgmedewerkers die eerst 1.000 euro zou zijn? Die is nu nog maar 500 euro. En de huurverlaging voor bewoners van sociale woningbouw waar de oppositie al veel langer om riep? Die werd keer op keer geweigerd. Minister Ollongren moest er niets van weten, maar is er nu dan toch door. En de cultuursector krijgt een lullige 15 miljoen euro extra, want alle subsidie zou naar de Randstad gaan. Zo, nu is de oppositie vast weer tevreden!

Dat Rutte-3 met zulke slappe oppositie-pleasertjes komt is toch diep triest? Maar dat krijg je als de VVD in de veronderstelling is 40 zetels te kunnen gaan halen. Premier Rutte rekent er schijnbaar volledig op dat het effect van de coronacrisis hem en zijn partij er wel doorheen gaat loodsen bij de volgende verkiezingen. Want, zo zegt hij: “Juist in deze coronacrisis heeft het kabinet samen met de oppositie schouder aan schouder gestaan om de problemen aan te pakken. Dat is wat mensen waarderen.”

Het is ook niet zo gek dat hij dat denkt, want in de peilingen staat de VVD ruim aan kop, ondanks dat het overheidsbeleid aan alle kanten rammelt.

Waarom gaan we bijvoorbeeld nu nog steeds van het gas af en moet er geïnvesteerd worden in dure en niet (of nauwelijks) rendabele alternatieven? Waarom is er al jaren een krapte op de woningmarkt en hoe heeft dat kunnen gebeuren? En hoeveel van de sterfgevallen door corona neemt het RIVM voor zijn rekening met hun economisch gemotiveerde wanbeleid?

Dat zijn allemaal terechte vragen toch? Maar als we de peilingen bekijken dan lijkt het alsof Nederlanders haast te bang zijn om kritiek te uiten op dit kabinet en de overheid. Alsof je niet mag schreeuwen vanaf de zijlijn, terwijl men zelf praktisch verplicht werd om langs de zijlijn te staan!