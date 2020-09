Marrakesh immigratiepact 2.0 ligt klaar: EU lanceert opvolger – Baudet brandt pact compleet af

Inmiddels is het al weer twee jaar geleden dat de VN met haar beruchte migratiepact op de proppen kwam. Ook toen was Forum voor Democratie er als de kippen bij om dit pact tot op de grond aan af te branden. Helaas zijn we twee jaar verder en staat er nu een Marrakesh immigratiepact 2.0 op de agenda; ditmaal onder de noemer als EU-plan.



Twee jaar geleden is het plan ons al door de strot geduwd, Forum voor Democratie waarschuwde de Nederlandse kiezer ruim op tijd. Maar toch trapten er veel mensen in de valse beloftes van dit immigratiepact.

Nu dreigen we weer akkoord te gaan met een megalomaan plan, ditmaal van de EU. Via dit nieuwe ‘Marrakesh 2.0 pact’ hoopt de EU natuurlijk de grip op haar lidstaten te kunnen vergroten. Er zullen ontelbare voorwaarden worden opgenomen in het verdrag, en uiteindelijk zal Nederland – samen met de andere nettobetalers van de EU – de dupe zijn van dit duivelspact.

Er dreigt nu vanuit de EU een bindend verdrag te komen, de dirigenten van ons immigratiebeleid zitten straks niet meer in Den Haag maar in Brussel. Baudet vreest dat dit plan in feite onze immigratiebeleid en systeem aan diggelen werkt, de EU zal de controle krijgen over het uit te voeren immigratiebeleid.