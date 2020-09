Medewerker Charlie Hebdo moet onderduiken nu proces over aanslag is begonnen

Sinds eerder deze maand het proces over de aanslag op Charlie Hebdo in 2015 is begonnen, is het aantal bedreigingen flink toegenomen. Zelfs Marika Bret, de directeur personeelszaken van het blad moet nu onderduiken, dit is echt totale waanzin!

Bret maakte in een interview met weekblad Le Point bekend dat ze op last van de politie uit haar huis is weggevoerd naar een schuiladres. Ze leeft al ruim vijf jaar met politiebescherming, maar dit keer waren de bedreigingen ‘gedetailleerd en uitvoerig’.

En zij is niet de enige, die hele redactie bevindt zich tegenwoordig op een geheim adres in Parijs. Die #JeSuisCharlie en profielfoto met de Franse vlag hebben toch niet echt geholpen dus…

Ik vind het zo absurd geworden in grote delen van Europa. De mensen van Charlie Hebdo schrijven en tekenen satire achter gepantserde deuren en kogelvrije ramen! En politici net zo, enkelen hebben meerdere beveiligers nodig, puur en alleen om de dingen die ze zeggen.

En het meest absurde van allemaal? Mensen die vinden dat ze dan misschien maar niet ‘zulke dingen’ moeten zeggen of schrijven. Alsof het volstrekt logisch en normaal is dat al die ‘goed geïntegreerde nieuwe Europeanen’ zich spontaan naar het niveau van barbaren verlagen, zodra iemand iets heeft gezegd wat ze niet aanstaat.

Ja, het gaat lekker in Europa zo. Laten we vooral die knakkers uit Moria er ook bijnemen en de grens openhouden voor nog meer kansarme asielzoekers. Dan krijgen we de komende jaren nog meer van die bedreigingen, aanslagen of andere ‘incidenten’ waar je geen patroon in mag herkennen.

Ach ja, dan hadden we bepaalde dingen ook maar gewoon niet moeten zeggen hè? Zo is het recht op vrijheid van meningsuiting kennelijk bedoeld, mét grenzen en met een enórme verantwoordelijkheid tegenover iedereen. Want dat andere mensen hun impulsen niet onder controle hebben en menen dat ze wat aan jouw mening moeten doen met een wapen? Ja, dat is jouw verantwoordelijkheid. En die van Geert Wilders. En die van de Charlie Hebdo-redactie…

Dat was allemaal sarcasme trouwens. De grens ligt voor mij bij een oproep tot geweld en voor de rest zou je in principe alles moeten mogen zeggen. Als bepaalde types daar gewelddadig van worden of erdoor moeten huilen, dan moeten we die mensen misschien niet hier naartoe blijven halen. En het gaat echt niet alleen om islamitische extremisten hoor. Extreemlinks en -rechts kunnen er ook wat van, maar die kun je moeilijk het land uitzetten.