Ollongren wil gezondheidscheck voor verkiezingen in coronatijd: ‘we gaan meer stemmen per post’

Minister Ollongren beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen die zij wil nemen voor de verkiezingen in coronatijd. Zo introduceert ze een ‘gezondheidscheck’, waardoor ze verwacht dat er in maart veel meer met volmachtstemmen en via de post zal worden gestemd. Maar gaat dat zo wel werken?

Het deel van de verkiezingen waar het daadwerkelijk om gaat, namelijk het uitbrengen, het sorteren en het tellen van de stemmen, wordt veelal gedaan door oudere mensen. Die lopen extra risico, dus moet er gekeken worden naar een veilige oplossing. Om exact dezelfde reden kunnen veel stembureaus straks niet meer in zorgcentra terecht. Hartstikke logisch.

Maar de oplossingen voor dit probleem zijn dat allerminst! Een ‘gezondheidscheck’ die je vertelt dat je beter thuis kunt blijven als je klachten hebt? Ja, dát zet zoden aan de dijk…

Met voornamelijk kwetsbare ouderen als doelgroep in het achterhoofd, zit ik met de volgende vraag: Waarom richt men zich op het digitaal beschikbaar maken van stemmachtigingen? Daar snappen veel senioren nog steeds niet veel van en misbruik ligt dan op de loer. Toch?

En dan te bedenken dat er straks, wat Ollongren betreft, per persoon niet twee, maar drie volmachtstemmen mogen uitgebracht. Daar profiteerden de Denk-kamerleden al enorm van toen ze nog bij de PvdA zaten. Dat werd toen gewoon stemmen ronselen genoemd. Gaat dat straks niet gewoon weer gebeuren? Ik denk het wel namelijk.

Waarom zetten ze niet gewoon overal stevige tenten neer en vormen dan een wachtrij in de open lucht? Dan heb je alle ruimte voor elkaar en is ook direct zichtbaar hoe druk het is. Én dan heb je minder kans op besmetting door slechte ventilatie. Ook zou je het hele stemproces wat uit kunnen rekken, zodat je een dag langer kunt stemmen. Ik heb dat liever dan dat we straks tijdens de verkiezingen weer beelden gaan zien van allerlei jongeren die ineens heel ‘begaan’ zijn met de senioren in dit land. Volgens mij kan er überhaupt maar moeilijk worden gecontroleerd op fraude, aangezien de spoeling bij de politie en de hulpverleners nu al ontzettend dun is. Dit gaat nooit goed.