Onderzoekers: ‘VS wordt na de verkiezingen een politieke chaos’

Over 53 dagen zijn de Amerikaanse verkiezingen. Onderzoekers zijn er van overtuigd dat het uit zal lopen op een enorme politieke en juridische chaos, wat de uitkomst ook gaat zijn. Nou ja, de conclusies kunnen misschien wel kloppen, maar ze kijken wel vooral naar hoe Trump zal gaan reageren als hij verliest. Dat is nogal een blinde vlek bij zo’n onderzoek!

Het Transition Integrity Project (TIP) bestaat uit meer dan honderd hoge overheidsfunctionarissen uit diverse regeerperiodes, campagneleiders, wetenschappers, journalisten en opiniepeilers. TIP bestaat uit zowel Democraten als Republikeinen. En ze zijn allen bij elkaar gekomen naar aanleiding van uitspraken van president Trump, die in 2016 zei dat hij de uitslag alleen zou respecteren als hij de verkiezingen zou winnen.

TIP en de hele onderzoeksopzet zijn dus van begin af aan al politiek gekleurd. Dat is ook wel te zien aan de vier scenario’s waar zij zich mee bezighielden. Ze vroegen zich af wat er zou kunnen gebeuren na 1, een grote zege van Joe Biden; 2, een kleine zege van Joe Biden; 3, een kleine zege van Donald Trump en 4, een onzekere uitkomst vanwege partijen die naar de rechter stappen omdat ze het niet eens zijn met de uitslag.

Er ontbreekt een scenario 5: ‘wat als Trump overduidelijk (en eerlijk) wint?’ In het artikel krijgt Bernie Sanders (zelf slachtoffer van verkiezingsfraude door z’n eigen partijbestuur) ook alle ruimte om te roeptoeteren over dat de VS zich alvast schrap moet gaan zetten voor als Trump verliest.

Volgens mij moeten we eerder rekening houden met eenzelfde scenario als in 2016. De Democraten zijn weer net zo overmoedig als toen namelijk. Het enige verschil is dat beide kampen verder zijn geradicaliseerd. Dus zelfs als Trump wint met een overduidelijke meerderheid, dan nog volgt er alleen maar chaos.

Black Lives Matter is veel mensen die het eerst steunden later ook tegen gaan staan. Democratische burgemeesters, die hun steden lieten gijzelen door plunderingen en achterlijke praktijken als ‘autonome zones’, hebben ook een deel van hun steun verloren.

En wat te denken van de agenten die op één hoop worden gegooid met de ‘rotte appels’ en bang zijn om hun baan kwijt te raken vanwege ‘defunding’? Dat lijken mij geen Biden-stemmers in ieder geval! Over een maand of twee gaan we denk ik weer flinke rellen zien.