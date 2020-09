Ontslaggolf neemt flink toe: Shell, Bam, Tata en KLM schrappen duizenden banen

De werkeloosheid is gigantisch gestegen gedurende deze coronacrisis. Stond het cijfer in februari nog op 2,9%, vorige maand stond het werkloosheidscijfer op 4,6%. Nu blijkt dat grote bedrijven als Tata en Shell nog eens duizenden banen gaan schrappen. Komt dit door de coronacrisis of speelt er iets anders?





Morgen laat KLM definitief haar reorganisatieplannen weten, maar iedereen weet al dat ook zij flink wat banen zullen schrappen. Ondertussen is vandaag bekend geworden dat Tata 850 banen schrapt in Nederland. De structurele technologisering en natuurlijk de coronacrisis zijn de hoofdoorzaken voor deze massale reorganisaties.

Nora Neuteboom van ABN Amro verwacht dat nog veel meer bedrijven zullen gaan reorganiseren door de crisis. Wat zal betekenen dat Nederland nog een hele tweede ontslaggolf tegemoet gaat.

“Zoals reizen, vliegen, evenementen en catering. Bedrijven gaan nu zeggen: deze afdeling stoten we af, voor deze mensen is er geen werk mee. Eind dit jaar en vooral volgend jaar verwacht ik daardoor wel verdere stijgingen te zien van de werkloosheid.”

Bijna iedere maand worden de cijfers omtrent onze economie aangepast, want vaak genoeg blijkt de crisis nog ingrijpender dan experts hadden verwacht. De ware omvang van deze crisis weten we pas over enkele maanden, zo niet jaren.

Eén ding weten we wel: Nederland gaat nog flink wat economische klappen krijgen.