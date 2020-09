Peilingen! PVV dendert verder door, VVD stabiliseert en GroenLinks en de PvdA zakken langzaamaan weg!

Het percentage mensen dat niet meer weet op welke partij te moeten stemmen is groeiende, maar het aantal mensen dat vertrouwen heeft in de PVV groeit ook. Stond de partij vorige week nog op 23 zetels, nu mag Geert Wilders daar een zeteltje in de plus bij optellen. De zeteldaling van de VVD lijkt voorlopig gestagneerd.

De verschuivingen in de meest recente opiniepeiling van Maurice de Hond zijn deze week klein. Wel zien we een duidelijke trend dat de PVV van Geert Wilders langzaamaan bezig is aan een comeback. De partij staat nu op een robuuste 24 zetels en de verwachting is dat dit de komende weken alleen nog maar verder zal stijgen.

De dalende lijn die we vorige week bij de VVD zagen is gestagneerd. In de Tweede Kamer heeft de partij nu 33 zetels. Dat aantal daalde vorige week naar 31 (-2), maar we zien nu dat de partij weer op 32 virtuele zetels staat.

Ander opvallend detail: GroenLinks en de PvdA lijken geleidelijk weg te zakken. Bij de PvdA gaat het dan zelfs om de helft van de winst die deze partij in mei nog had tegenover de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De aanvallende oppositie tactiek van Lodewijk Asscher lijkt dan ook niet echt goed te vallen binnen het electoraat.