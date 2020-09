Peilingen! Stabiele electorale situatie ruim 5 maanden voor de verkiezingen, Grapperhaus heeft het definitief verziekt!

In de meest recente peiling van Maurice de Hond zien we deze week geen verschuivingen in vergelijking met vorige week. Wel zien we dat het vertrouwen in bepaalde ministers is gedaald (Grapperhaus) en bij anderen juist is gestegen (Koolmees, die notabene alweer bijna met politiek pensioen gaat).

Bij het vertrouwen in de ministers staat Wopke Hoekstra (CDA) fier bovenaan. Opvallend detail is is dat ook Mark Rutte nog steeds veel vertrouwen krijgt van het electoraat. Dit ondanks de harde kritiek van de afgelopen weken op zijn coronabeleid.

Ferd Grapperhaus heeft het echter wel verziekt bij de kiezer. Hij staat nu op een twijfelachtige 12e plek van de vertrouwensmonitor van De Hond.

Bij het vertrouwen in de fractievoorzitters staat Lodewijk Asscher (PvdA) nu op de eerste plaats. De verschuivingen in het afgelopen halve jaar zijn beperkt gebleven.

De rangorde wordt vooral bepaald door wat kiezers van andere partijen van je vinden. Asscher scoort vrij goed bij kiezers van alle partijen behalve onder het electoraat van de PVV en FVD. Bij Wilders is dat juist weer precies andersom.