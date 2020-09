Rapper Insayno stopt als stadsdichter van Haarlem! Heeft geleerd van z’n fouten maar is allemaal wel de schuld van “rechts Nederland”

Darryl Danchelo Osenga, beter bekend als rapper Insayno, en nóg beter bekend als ‘die idiote antisemitische complotdenker met z’n debiele uitspraken‘, heeft geleerd van z’n eigen fouten! Na een korte periode van bezinning is hij helaas gestopt als stadsdichter van Haarlem. Excuses zijn wat hem betreft verder niet nodig, want dat hem dit is overkomen is allemaal de schuld van “rechts Nederland”!



"Sorry, ik was gehackt"Was een te makkelijke cop-out geweest die ik vaak genoeg online voorbij heb zien komen. Het… Geplaatst door Darryl Danchelo Osenga op Vrijdag 25 september 2020

Insayno plaatste een enorm lang bericht op Facebook. Wat opvalt is hoe erg híj wel niet het slachtoffer is in dit hele verhaal. Meneer begint ook meteen lekker:

“”Sorry, ik was gehackt” Was een te makkelijke cop-out geweest (…). Het verschil tussen mij en alle mensen die commentaar op mij hebben, mij met de dood bedreigen, mij uitschelden, haten, mijn pagina’s spammen met de meest walgelijke berichten is dat ik mijn fouten kan erkennen en verantwoordelijkheid neem voor de dingen die ik heb gezegd of gedaan in het verleden.”

Ja, Darryl, heel nobel van je dat je ons niet direct voorliegt. Dank daarvoor! Ik hou die dik gedrukte zin even in het achterhoofd, oké? Verder is het heel inspirerend allemaal:

“Al die ervaringen vormen je tot wie je nu bent. Die ervaringen hebben er voor gezorgd dat ik nu mensen kan raken, inspireren, bewegen, kan laten lachen of laten huilen.”

Die laatste twee zijn in ieder geval al wel gelukt, ja. Vooral als je verder gaat lezen en ziet hoe deze “kunstenaar” z’n belachelijke uitspraken wijt aan z’n eigen creatieve geest:

“Vrijwel iedere kunstenaar in welke discipline dan ook heeft de meest stomme shit gezegd, gedaan of op zijn minst gedacht. De keerzijde van een creatieve geest is dat het ook gepaard gaat met een hoop lelijkheid. Iets waar niemand het over wil hebben, maar wat ons wel allemaal op het hart ligt en waar we niets mee kunnen. Want zodra je er iets mee wilt, dan word je in een hoekje gedrukt waar je ook niks mee kunt.”

Ga even na dat we het over deze, deze én deze uitspraken hebben. Maar misschien begrijpen we hem met z’n allen gewoon niet. Misschien begrijpt hij zichzelf ook niet:

“Misschien ga ik te diep voor nu, misschien is dit niet relevant voor wat ik wil zeggen, misschien ook wel.”

Waar het nu om gaat is dat Insayno vooral zelf overtuigd is van zijn persoonlijke groei. Kijk maar:



“Wat ik wel heb gezien is dat ik de afgelopen jaren keihard aan mezelf heb gewerkt, aan mijn kunstvormen om een betere kunstenaar dan ooit te worden en bovenal: Een beter mens. Ik durfde te reflecteren en mijzelf te ontwikkelen. Iets wat confronterend was, maar wel nodig.”

Tsjah, klopt wel wat hij zegt: Als je van mensen neer willen knallen met een AK-47 (omdat hij te lang in de rij moest staan) naar stadsdichter van Haarlem gaat, dan zijn er inderdaad vorderingen gemaakt! Chapeau!

Inmiddels zijn we ongeveer halverwege zijn bericht en zijn we nog geen excuses tegengekomen (*SPOILER*: die gaat er ook niet komen!). In plaats daarvan richt hij zijn pijlen op “rechts Nederland” en de tweedeling in de maatschappij. Het is namelijk niet zijn schuld dat hij wordt gepakt op z’n eigen idiote uitspraken uit het verleden, nee joh! Het is de schuld van GeenStijl, Powned en TPO! Die probeerden hem neer te sabelen toen hij zich begon uit te spreken tegen racisme. Hij is hier dus eigenlijk het echte slachtoffer! En hoppa! Uit het niets trekt hij de buitenlander-kaart:

“Rechts Nederland heeft er een handje vol van om constant te roepen dat wij uitkeringstrekkers zijn, dat we een keertje moeten werken voor ons geld, maar zodra wij posities weten te bemachtigen, dan pakken ze tweets & posts uit het verleden om karaktermoord te plegen. (…) Al heb je de posts al jaren geleden verwijderd, al heb je er al afstand van gedaan, al was het satirisch bedoeld (terwijl hun favoriete comedians en politici de meest walgelijke uitspraken doen en het oprecht menen), (…). Je mag niet groeien, je mag niet ontwikkelen. Kapot moet je zodra je je uitspreekt tegen racisme in Nederland. We zien dit aan de lopende band. Quinsy Gario, Sylvana Simons, Akwasi, Jerry, Mitchell etc. Ik kan hier eindeloos namen noemen van strijders die ergens voor stonden en tot op het bot kapotgemaakt worden door rechtse platformen.”

Poah, je kunt niet eens meer antisemitische uitspraken doen, mensen “een kogel door jouw kankerkop” wensen of zeggen dat je mensen neer wilt knallen. En als je je dan één keer uitspreekt tegen racisme… Ja, dán pakt rechts Nederland je ineens hè… Wat een smiechten zijn het ook!

“Any ways: Lang verhaal kort: Ik ben geen stadsdichter meer. Ik hoop dat al jullie zure-hatende-in-oude-tweets-en-posts-gravende-uit-context-halende-misgunners met een tevreden hart naar bed kunnen. Dat jullie er van genieten. Dat jullie denken: “YES, WE HEBBEN ZIJN TITEL VAN HEM AFGEPAKT! LEKKER VOOR HEM!”

Nou, dat gaat zeker lukken Darryl! Ik geniet er inderdaad best wel van.

“Ik hoop het oprecht en dit is geen satire. Want als dat is waar je als mens voldoening uit haalt, dan heb je een langere weg te bewandelen dan ik. Dan gun ik je dat oprecht, want het is eigenlijk te triest voor woorden dat je geen voldoening uit het leven kan halen op andere manieren.

Nou nou, rustig aan zeg. Ik haal ook gewoon voldoening uit zat andere activiteiten hoor…

“Als je al die tijd en energie die je spendeert aan het misgunnen en het kapotmaken van anderen, had gespendeerd en geïnvesteerd in iets nuttigs, dan had je zelf kunnen solliciteren naar stadsdichter. “

Mwoah, ik denk dat ik nu ook wel een aardige kans maak. Ik bedoel, als dít het niveau is… En nog steeds geen ‘sorry’ hè! En hoe neemt hij z’n verantwoordelijkheid precies? Ik zie er niks van terug. Het ligt allemaal aan rechts, de ‘zielige haters’ en het racisme in dit land. Of zitten de Joden er misschien weer achter, Darryl?