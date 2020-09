RIVM slaat alarm: voor het eerst vogel besmet met WESTNIJLVIRUS!

Het RIVM slaat vandaag alarm. Er is in de regio Utrecht namelijk een vogel aangetroffen met het westnijlvirus. Het is voor het eerst dat dit virus is aangetroffen in ons land. PANIEK DUS.

Het RIVM legt uit op Twitter:

Vogel besmet met #westnijlvirus. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is gevonden. De vogel is gevonden in de regio Utrecht. Meer informatie: https://t.co/3std3bTkAW pic.twitter.com/OhfMSFo3Pr — RIVM (@rivm) September 16, 2020

Je hoort het ze denken: ‘DRUK OP DE PANIEKKNOP.’ Want op de eigen site leggen de ziekte-obsessievelingen uit dat het virus voorkomt bij vogels en overgebracht wordt door muggen. “Het virus kan ook op de mens en op sommige zoogdieren worden overgedragen, zoals paarden.”

“Als je besmet wordt met het virus, duurt het meestal 3 tot 15 dagen voordat je klachten kunt krijgen,” aldus het RIVM. De meeste mensen (80%) krijgen geen klachten. Zo’n 20% van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn, en spierpijn. Slechts een zeer klein deel (1%) krijgt een ernstige ziekte zoals encefalitis of meningitis. Met deze ernstige ziektes is de kans op overlijden 4 tot 14%. Bij mensen van 70 jaar of ouder kan dit stijgen naar 15 tot 29%.”

Dit doet allemaal denken aan dat andere virus waardoor we nu in een “nieuw normaal” moeten leven; een nieuw normaal waarbij ouderen geïsoleerd raken en de economie om zeep wordt geholpen.

Jammer genoeg voor het RIVM zijn veel Twitter-gebruikers hier helemaal klaar mee. Die vogels kunnen doodvallen.

Rare vogels zijn jullie van het RIVM! Jullie zien ze vliegen! — T. Schuurbiers (@SchuurbiersT) September 16, 2020

Nu ook een pandemie voor vogels, houd ze in hun vogelhuisjes — ZigZag (@ZigZag11609659) September 16, 2020

Oh jeh gaan we nu allemaal hoofddoekjes dragen tegen vogelpoep? — Hartverscheurend (@ERidderbos) September 16, 2020

Lockdown! Nu! Dit is gevaarlijk — Fiona (@Fionaek) September 16, 2020

We gaan allemaal deaudt. Gelukkig zijn we al meerdere keren “herrezen” uit eerdere doemscenario’s. #hoevaakkrijgenweditsoortflauwekulnog — Irma van der Meer (@meer_irma) September 16, 2020

Tweep des Vaderlands Jan “Superjan” Bennink reageert ook ironisch. “Waren de nertsen op?” schrijft hij, waarmee hij refereert aan de berichten van het RIVM in de zomer dat nertsenboerderijen zogenaamde hotbeds van het coronavirus waren.

Waren de nertsen op? https://t.co/VI7MwUrhmh — Tweep Des Vaderlands (@superjan) September 17, 2020

Misschien dat dit toch niet het gewenste effect had.

