Rutte maakt iedereen weer doodsbang: coronavirus is bezig met een ‘comeback’ en het is ‘tijd om het tij te keren’

Jullie premier — niet de mijne, ik heb al lang duidelijk gemaakt dat hij mij niet vertegenwoordigt — zei vandaag tijdens zijn jaarlijkse gewauwel gedurende de Algemene Politieke Beschouwingen dat het coronavirus met een comeback bezig is. Daarom zal het kabinet vrijdag (morgen) extra maatregelen aankondigen.

Jawel, Rutte zei zich ernstig zorgen te maken. Het aantal besmettingen loopt namelijk heel snel op. Zo werden er vandaag iets van 1.500 nieuwe besmettingen gemeld. Weliswaar is het aantal ziekenhuisopnames totaal voor iemand met gezond verstand geen reden voor paniek om over het aantal doden nog maar te zwijgen (nog steeds zo’n 6.200, wat significant minder is dan tijdens de griepgolf van 2018, toen we helemaal niets deden), maar toch. Volgens Rutte moet er wel degelijk iets gebeuren. “Het zijn niet alleen de jongeren,” die eronder ‘lijden,’ aldus jullie premier.

“We komen deze vrijdag vervroegd naar buiten met de inschaling van regio’s in risicoschalen,” aldus Rutte. Het is “tijd om het tij te keren…” “We kijken naar nieuwe maatregelen, we kunnen daar nog niet op vooruitlopen,” aldus de VVD’er.

Je zou denken dat oppositiepartijen vervolgens even duidelijk zouden maken dat het allemaal best wat kalmer kan; dat er gezien de situatie in de ziekenhuizen absoluut geen reden is om in alarmfase 5 te gaan. Het is immers nog maar enkele maanden geleden dat we het erover hadden dat het virus zijn gang zou gaan en dat het aan het kabinet was om de druk in de ziekenhuizen enigszins te beperken. Zolang dát lukte was het oké.

Nu niet meer. Nee, opeens moeten we dat ‘nieuwe coronavirus’ helemaal onderdrukken. Elke zieke is reden voor zorg. Dat de ziekenhuizen het prima aankunnen boeit de politiek én de media niet meer. Er moeten meer, meer, meer maatregelen komen… omdat er meer positieve PCR-tests zijn.

Lodewijk Asscher van de PvdA wil dat Rutte erkent dat er te weinig getest wordt. Jesse Klaver maakt zich ook zorgen om de testcapaciteit. Dat geldt zelfs voor Lilian Marijnissen van de SP. Zo gaat het maar door. Steeds weer doen de meeste oppositiepartijen — de enige uitzondering is het Forum voor Democratie — er een stapje bovenop. De overheid moet wat hen betreft meer, meer, meer doen. Iedereen en alles moet kapot, want corona.

Als deze mafklappers het na de komende verkiezingen voor het zeggen krijgen wordt het er geen haar beter op. Onze enige hoop is FVD… en een wakker geworden bevolking die het gewoon niet meer accepteert.

