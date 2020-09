Stichting Meldpunt Islamofobie: ‘Boerkaverbod leidt tot islamofobie’

Volgens de Stichting Meldpunt Islamofobie werkt het boerkaverbod averechts, zij menen juist dat het de discriminatie en intimidatie jegens vrouwen met een boerka heeft vergroot. Critici vinden het ‘gezeur’ van de stichting ongegrond, zij willen weten of er tastbaar bewijs is voor deze stelling of dat het bij ‘meldingen’ blijft. Ondertussen is het wachten op PvdA-politici die in regenboog-boerka’s verschijnen om zo een statement te maken.



De stichting komt met harde kritieken, zo menen zij dat het verbod een golf aan intolerantie en intimidatie heeft opgeleverd. Mocht dit waar zijn, dan moet je je als land natuurlijk kapot schamen. Maar bekijken we het onderzoek van de stichting, dan vraag je je af hoe serieus je dit kan nemen. Er is namelijk nogal wat af te dingen op hun bevindingen.

“De drie belangrijkste conclusies: moslima’s met en zonder gezichtssluier zeggen vaker doelwit te zijn van islamofobie sinds de invoering van de wet, moslima’s zijn vooral vaak doelwit op plekken waar de wet niet geldt, zoals in winkels en speeltuinen, en de politie is niet altijd goed op de hoogte van wat de wet inhoudt en is daardoor voor moslima’s geen partij waarop zij vertrouwen.”

Toch blijft het een moeilijke kwestie, want wil je als vrij land een symbool van complete vrouwenonderdrukking ‘legaliseren’. Sommige politici blijven op de dag van vandaag de boerka goedpraten, en sommigen gaan zelfs zo ver om het juist ‘bevrijdend’ te noemen. Terwijl ieder rationeel denkend mens ziet dat een boerka een onderdrukkend, dogmatische uiting is van een religie. Iets wat je in een seculiere staat niet moet toestaan.

Gut wat erg hoe die “islamofobie” woekert, volgens het meldpunt zelf nog geen 100 meldingen (zonder bewijs) per jaar op 850.000 moslims in NL! pic.twitter.com/NwjIWp5TGC — Annabel Nanninga (@ANanninga) September 21, 2020

Annabel Nanninga is uiterst kritisch over het onderzoek van de stichting. Zij is van mening dat de intimidatie-problematiek vooral zichtbaar is bij meiden die korte, zomerse kleding dragen.

Het onderzoek van de stichting wordt overigens nu al overal afgekraakt.

Lees het rapport en bekijk de website van deze club. Zeer bedenkelijk dat dit rapport de media haalt Stichting Meld Islamofobiehttps://t.co/THwCIuTZLa https://t.co/143BhKHzzY — Sywert van Lienden (@Sywert) September 21, 2020