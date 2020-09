Tandeloze WTO: ‘Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen zijn illegaal’

Importheffingen die de Verenigde Staten invoerde op Chinese goederen zijn illegaal, dat zegt de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Amerikanen kunnen de beslissing aanvechten, maar ja, waarom zouden ze?

In 2018 voerde de VS importheffingen in op Chinese goederen, voor ruim 550 miljard dollar. Er ontstond toen een ware handelsoorlog tussen de beide landen, ingezet door president Trump. De WTO noemt de acties nu illegaal, maar kan in de praktijk dus vrij weinig.

Het is niet zeker of de importheffingen überhaupt het gewenste effect hebben gehad. Sectoren die erdoor werden beschermd (minder competitie) konden hun prijzen verhogen. Sectoren die deels afhankelijk zijn van Chinese (deel-)producten hebben de importheffingen moeten doorrekenen aan de Amerikaanse consument. De klap is dus grotendeels opgevangen door de Amerikanen zelf.

Het vervelende is ook dat het effect van die handelsoorlog minder goed zichtbaar is geworden vanwege corona. Het zorgde namelijk wel voor flink wat opschudding, ook in Europa.

Als Joe Biden de verkiezingen gaat winnen, dan zal hij de VS weer een meer betrouwbare partner maken voor zijn handelspartners. Als Trump wint, dan zal hij de boel alleen nog maar verder opschudden denk ik. De mensen die hem in bedwang wisten te houden, zijn inmiddels vertrokken of ontslagen. Ik denk niet dat hij opnieuw met handelsoorlogen zal gaan dreigen, maar wel dat hij een protectionistisch beleid zal gaan blijven voeren.