Thierry Baudet: ‘FVD sluit NIEMAND uit. Wij willen met IEDEREEN praten’

In Den Haag is het al jaren heel erg hip om andere partijen uit te sluiten van samenwerking. Met name de PVV is wat dat betreft steeds weer het bokje. De partijen die met Geert Wilders willen samenwerken vallen volgens mij op één vinger (…) te tellen. Ook Forum voor Democratie krijgt te maken met uitsluitingen, maar dan met name van de linkse partijen — die toch al geen logische partner zouden zijn voor de partij.

Forum voor Democratie staat daar heel anders in. Deze partij is bereid om met iedereen te praten. Nee, niet om met iedereen, in alle omstandigheden samen te werken — dat zou niet logisch zijn — maar op voorhand wordt niemand de deur gewezen. Zelfs de PvdA niet. Dat zei Thierry Baudet gisteravond bij Jinek.

#FVD sluit niemand uit. Ook met @LodewijkA zijn wij bereid te praten. Want de oude politiek werkt niet meer. Alleen door dingen radicaal anders aan te pakken en naar de kiezer te luisteren, kunnen we de politiek veranderen. En wij willen vooral 1 ding: resultaten bereiken! #FVD pic.twitter.com/VmzZeAR9nz — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 17, 2020

“Ik heb geen bewondering voor de PvdA,” aldus Baudet. “Ik denk dat het heel belangrijk is om in het politieke gesprek dat we in Nederland hebben, dat we niet altijd maar langs die twee dimensionale lijnen denken…” en toen werd hij onderbroken door Jinek. Want stel je voor dat je als linkse presentatrice zijnde je rechtse gast laat uitspreken. Dat kán natuurlijk niet.

Hoe dan ook, ging Baudet verder, “ik denk dat er dus een overeenkomst zit in het willen investeren in de vijf publieke taken. Het verschil is: wij hebben een financiering daarvoor. Namelijk stoppen met de immigratie, de klimaatplannen, en de EU. Dan houd je miljarden en nog eens miljarden over. Dat is mijn aanbod, handreiking” aan de PvdA.

De komende zes maanden gaat Baudet dergelijke handreikingen doen aan alle andere partijen. “Kijk, Forum voor Democratie wil regeren en dat kan alleen maar als je op een heel serieuze manier naar alle politieke partijen kijkt, vanuit de beginselen — dat is niet persoonlijk ofzo — en gewoon kijkt: waar kunnen we elkaar nou vinden?”

Dat er verschillen zijn moge duidelijk zijn. “En waar we elkaar niet in kunnen vinden is alles wat ook Willem Drees verafschuwde, daarom heeft hij ook zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd en ik begrjip, hij zou nu lid worden van Forum voor Democratie.”

Boem! Die kon Asscher nog even in zijn zak steken, maar het belangrijkste punt is natuurlijk dat FVD niemand bij voorbaat afwijst.

