Thierry Baudet: “Waarom heeft dit virus nog een A-status?”

Doordat het coronavirus een A-status heeft mogen landen ingrijpende maatregelen toepassen. FvD-voorman Thierry Baudet vindt het absurd dat het virus überhaupt nog een A-status heeft, hij vindt dit onterecht. Afgelopen week verscheen ook hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans in Den Haag, waar hij politici duidelijk maakte dat de huidige spoedwet niet goed in elkaar zit.



Al geruime tijd is Voermans bezorgd over de koers van het kabinet. Tal van noodverordeningen ondermijnen onze grondrechten, en nu zitten we binnenkort ook opgescheept met de spoedwet. Een zorgwekkende situatie volgens Voermans. Politici zien niet altijd de gevolgen in van deze ingrijpende wetten, en Voermans probeert hen in te zien wat de gevolgen van dit soort wetgeving zijn.



Volgens Thierry Baudet is het gevaar van het virus te overschat, of in ieder geval niet de A-status waard. Het inperken van onze vrijheden is daarom dus zeker niet altijd gerechtvaardigd aldus Baudet. Volgens Baudet zou het virus dus helemaal niet als A-status moeten worden bestempeld.

Baudet pleit dan ook voor een discussie met inhoud, volgens hem is er op dit moment geen constructieve discussie mogelijk. Wereldleiders die kritiek uiten op de WHO – zoals Trump – worden direct in het verdomhoekje geplaatst. En dit is natuurlijk onterecht aldus Baudet.