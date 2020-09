Treurige Telegraaf moet van VVD-bazen weer Baudet bashen

Belachelijk VVD-huisblad De Telegraaf opent aanval op Baudet: “Verdrietige poging.” Helaas voor de nepkrant is de enige “verdrietige poging” de neprecensie van Baudets optreden… en die van Klaas Dijkhoff, die op totaal ongeloofwaardige wijze wordt opgehemeld.

Zelden zo’n briljante speech gezien als die van Baudet gisteren bij de Algemene Beschouwingen. Geheel uit het hoofd maakte de FVD-leider 10 jaar Rutte met de grond gelijk. En passant muntte hij ook nog dé politieke benaming van het jaar: Klaas Winterslaap, voor de immer passieve brombeer Dijkhoff, die zich vrijwel nooit in de Kamer laat zien en altijd low energy overkomt.



Maar de VVD-bode ziet het anders. Die stelt dat Baudets optreden een “verdrietige poging” was. “Terwijl zijn concurrent Geert Wilders de PVV in de spotlights wist te zetten rond de zorgsalarissen, werd van Baudet in de Kamer niets vernomen. Een comeback tijdens de algemene beschouwingen bleef op de eerste dag in ieder geval uit,” aldus de VVD-hobbykrant. “Drieënhalf jaar na zijn beëdiging blijkt Baudet nog steeds meer thuis in zaaltjes met partijgenoten dan in de vergaderzaal waar hij voor naar Den Haag is gestuurd.”

Dit is totaal geschift. Baudet was gisteren werkelijk bijzonder goed bezig. Hij deed het allemaal uit zijn hoofd, benoemde steeds weer de pijnpunten van tien jaar Rutte, en antwoordde prima — en duidelijk met kennis van zaken — toen hij onderbroken werd door andere partijleiders. Het was een prima optreden.

Maar waarom doet De Telegraaf dit dan? Dat is heel simpel. De krant is het huisblad van de VVD. De nepliberalen zijn doodsbang voor Baudet omdat FVD in het verleden al bewezen heeft dat ze de strijd aan kan gaan met de VVD en kiezers kan wegsnoepen bij die partij. Forum heeft potentie — meer dan de PVV. En dus moet Baudet kapotgeschreven worden.

Hilarisch genoeg was De Telegraaf wél bijzonder positief over Klaas Winterslaap. Ja, ja, Klaas had fantastisch gepresteerd. Inspirerend. Motiverend. Kundig. Charismatisch!

“Net als in 2019 probeerde de liberale fractieleider het dit jaar met een persoonlijk verhaal,” aldus De T. “Hij richtte zich tot de volgers van het debat, tot de Nederlanders, die wellicht net zo onzeker zijn over de stand van het land als hij. Het ge-je en ge-jij van de politicus Dijkhoff blijft wennen, maar een beschouwing was het zeker.”

En dan komt het. “Hij deed zelfs denken aan zijn verre voorganger Jozias van Aartsen, die tijdens dit grote debat in 2005 droomde van Nederland als het New York aan de Noordzee. Van Aartsen kreeg complimenten van links tot rechts om dit visionaire verhaal. Dijkhoff mocht woensdag op lof van GL en zelfs de Dierenpartij rekenen. De VVD’er pleitte voor een eerlijke handel, minder afhankelijkheid van het buitenland en een sterke overheid, wat past bij de al langer op handen zijnde verplaatsing naar het politieke midden.”

Het was een visionair verhaal van Dijkhoff en dat wordt bewezen doordat hij complimenten krijgt van de PvdD en GroenLinks? Dus van twee extreemlinkse, groen-geobsedeerde partijen? Ik weet niet of ik nou moet lachen of moet huilen. Het is zó dieptriest dat het eigenlijk buitengewoon vermakelijk is.

