Veiligheidsregio’s in conflict met kabinet – vanavond overleg over mogelijke mondkapjesplicht

Het rommelt een beetje tussen het kabinet en de veiligheidsregio’s. Het kabinet is namelijk van mening dat Nederland prima in staat om te werken via regionale maatregelen, de burgemeesters zijn het hier niet mee eens zij vinden een landelijke aanpak beter. Ondertussen komen beide partijen vanavond bijeen om te praten over een mondkapjesplicht voor contactberoepen.



Burgemeesters zien het wel zitten, een mondkapjesplicht voor contactberoepen – dus zowel de kapper tot serveerster zou dan een mondkapje moeten dragen tijdens werktijden. De burgemeesters zelf hopen op een verplichte registratieplicht bij de horeca. Hierdoor hopen zij meer overzicht te krijgen.

Het kabinet maakt zich zorgen om het aantal besmettingen, daarom wil zij geen halfslachtige maatregelen nemen, maar een nieuwe lockdown zal er waarschijnlijk niet komen. Wat er dan ‘overblijft’ is nog maar de vraag.

Het kabinet blijft aansturen op voornamelijk regionale maatregelen, dit omdat ze dan lokale brandhaarden snel onder controle kunnen krijgen. Burgemeesters zijn hier juist geen voorstander van, zij vinden het verschil tussen nationale maatregelen en lokale maatregelen te warrig voor de gewone man.

,,We moeten oppassen voor verwarring door te veel aparte maatregelen. We zijn meer gebaat bij maatregelen die goed begrepen worden.’’

Ondertussen is de GGD bang voor een ‘waterbedeffect’, oftewel de gevolgen van regionale maatregelen. Toen men de maatregelen in bepaalde veiligheidsregio’s hadden verzwaard zagen verhuurders van feestlocaties en bruiloften dat mensen hun evenementen naar een andere regio verplaatsten, om zo de nieuwe regels te omzeilen.