Zorgpersoneel demonstreert ‘online’: Malieveld ligt vol met schoenen

Vandaag vindt er een ‘grote’ demonstratie op het Malieveld namens en voor het zorgpersoneel in Nederland. Omdat de organisatie de demonstratie niet te groot wilde houden zijn grote delen van de demonstratie online. Veel mensen zijn er fysiek niet bij, maar om er toch symbolisch bij te zijn ligt het veld bezaaid met schoenen.



De demonstratie staat bekend als een online demonstratie voor de zorg in Nederland. Afgelopen week zijn er schoenen ingezameld om een extra krachtige boodschap af te leveren. Onder het motto ‘Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel’ probeert de organisatie wat extra aandacht te genereren voor het zorgpersoneel.

De organisatie van de demonstratie is niet blij met de waardering voor het zorgpersoneel. In het begin stond heel Nederland nog te klappen voor de zorg, maar van dit gevoel lijkt weinig over aldus de organisatie. Ook heeft de politiek de zorg in de steek gelaten menen ze.

‘De zorgmedewerkers kregen aan het begin van de coronacrisis nog een daverend applaus, maar zagen vervolgens wegrennende Kamerleden en voorstellen voor salarisverhoging keer op keer weggestemd worden’

De demonstratie is om 14.00 uur begonnen, en de organisatie hoopt op deze manier weer wat goodwill te creëren voor het zorgpersoneel in Nederland. Ze hopen dat de demonstratie een krachtig signaal geeft richting de Tweede Kamer – en met name richting de coalitie.