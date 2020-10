Ab Osterhaus over tal van illegale feesten: ‘strengere lockdown dreigt op deze manier’

De politie had haar handen vol aan de illegale feesten afgelopen weekend, week na week lijken er steeds meer illegale feesten te worden opgedoekt door de politie. Nu de horeca haar deuren moet sluiten om 22:00 uur besluiten jongeren massaal om zelf maar grote feesten te organiseren. Dit tot ergernis van virologen, die vrezen dat we door dit onverantwoorde gedrag een lockdown krijgen.





Het blijft een moeilijk dossier, al sinds de eerste versoepelingen organiseerden jongeren tal van illegale feesten. Ondertussen is de politie in het weekend alleen maar bezig met het opdoeken van deze feestjes. Virologen kunnen dit amper begrijpen, want beseffen deze feestgangers niet dat op deze manier het virus nooit verdwijnt?

In Haarlem kunnen zo’n honderd feestvierders een boete verwachten vanwege het bezoeken van een illegaal feest. Volgens Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio, is deze boete meer dan terecht.

„We zien het aantal besmettingen én het aantal ziekenhuisopnames flink oplopen, iedereen zou juist nu moeten meewerken. Belangrijk is dat jongeren beseffen dat als ze nú niet feesten, des te eerder de horeca weer kan gaan draaien en er weer legale feesten georganiseerd kunnen worden.”

Ook viroloog en Op1-paradepaardje Ab Osterhaus is niet te spreken over het gedrag van mensen die nu nog naar illegale feesten gaan. Volgens hem zou inmiddels iedereen moeten weten dat illegale feesten potentiele brandhaarden kunnen zijn. Zoals carnaval en de après-ski-festijnen dat in februari en maart waren.

„Er is maar een klein deel van de bevolking nodig die het virus blijft uitzaaien om weer in een strengere lockdown terecht te komen. Daar maak ik me grote zorgen over. Het is dan ook terecht dat er gehandhaafd word.”