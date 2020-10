‘Bijna tweederde van de Nederlanders is een voorstander van het dragen van een mondkapje’

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond zien we opnieuw geen verschuivingen in het aantal zetels van politieke partijen. Daarom legde De Hond zijn opiniepanel een andere interessante vraag voor: ‘Zijn jullie een voorstander van het dragen van een mondkapje?’ Een overgroot deel van het panel blijkt inderdaad voor het dragen van een mondkapje te zijn.

64% van de Nederlanders vindt het advies van de regering om een mondkapje gerechtvaardigd. 17% geeft aan dat ze ook voor het dringende advies van de regering al een mondkapje droegen.

Een groot deel van de ondervraagden die aangeven het geen goed advies te vinden, geven aan ruimtes waar men een mondkapje moet dragen zoveel mogelijk te mijden. Dan hebben we het over het openbaar vervoer, ziekenhuizen en scholen. Van alle Nederlanders ligt dat percentage op 25%.

Bij de kiezers van het Forum voor Democratie en de PVV zien we dat hun electoraat het meest sceptisch staat tegenover het dragen van een mondkapje. Kiezers van GroenLinks staan daarentegen zeer positief m.b.t. het dragen van een mondkapje.

