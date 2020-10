CDA slaat volledig linksaf, lijsttrekker De Jonge noemt programma “een radicale keuze”

Het CDA, onder leiding van lijsttrekker Hugo de Jonge, presenteert een nieuw “radicaal” partijprogramma. Al lijkt het vooral op een samenraapsel van PvdA- en GroenLinks-ideeën, aan elkaar gebonden met platitudes waar de sticker van D66 nog op zit. Want het CDA kiest voor “een sterke samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het land waarin we leven”. Krachtig hoor!

Het CDA wil het minimumloon met 10 procent verhogen bij een 40-urige werkweek en de partij wil een ander (meer regionaal) kiesstelsel. Ook moeten er in tien jaar tijd een miljoen duurzame woningen bij en moet de kinderopvang rechtstreeks door de overheid gefinancierd worden. Verder wil het CDA de Nederlandse economie met grote projecten zoals een hogesnelheidslijn uit het slop trekken. Tot zover de enigszins concrete maatregelen.

In het concept-verkiezingsprogramma Zorg voor elkaar wagen ze zich ook aan de zweverige kant van beleid, we moeten namelijk “omzien naar elkaar” want “een samenleving bestaat niet uit 17 miljoen individuen”, aldus De Jonge. Het CDA wil dus gewoon kunnen strooien met geld en dat vervolgens ‘solidair’ noemen. En dan gokken ze er maar op dat deze 17 miljoen individuen geloven dat we allemaal nog steeds onderdeel zijn van één gemeenschap. Ik denk dat we, gezien de onthoofdingen van afgelopen tijd, dat station al een paar jaar geleden zijn gepasseerd.

Maar om ook hun rechtse kiezers toch wat te paaien komen ze met het strafbaar maken van het verheerlijken van geweld en terrorisme. Nou, dat zal de videogame-industrie leuk gaan vinden! Maar serieus, wat voegt dit nou toe? Het oproepen tot geweld is al strafbaar en het verheerlijken van geweld of terrorisme is niet perse hetzelfde als het doen van zo’n oproep.

Het CDA probeert gewoon tegen links aan te kruipen en is daarmee eigenlijk een soort GroenLinks/D66 geworden met wat minder windmolens, maar dan nóg saaier ook.