‘Corona is bijna over!’ Althans, als we de Amerikaanse president Donald Trump moeten geloven

De van corona genezen herstellende president Donald Trump heeft in een vragenuurtje laten weten dat het coronavirus vrijwel bijna is vertrokken uit de Verenigde Staten. Als dat echt klopt, dan geeft dat hoop voor andere zwaargetroffen landen zoals Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Trump is dan ook uitermate optimistisch over zijn eigen aanpak van het coronavirus in de Verenigde Staten. “We zijn bijna de hoek om”, aldus Trump tegenover Joe Biden’s huis-aan-huis krant ABC News. De presentatrice van het vragenuur merkte op dat het aantal besmettingen in veel staten juist toeneemt. Daarop verdween Trumps optimisme en reageerde hij zeer geprikkeld.

Zelf ziet Trump dan ook nog steeds niet het (mogelijke) gevaar van het coronavirus. Op een vraag naar de ernst van zijn klachten als coronapatiënt zei Trump dat zijn longen er “iets anders” uitzagen dan normaal. “Een beetje geïnfecteerd wellicht”, aldus de Amerikaanse president.

Zelf steekt Trump zijn handen in onschuld en verdedigt hij nog steeds de gang van zaken bij een bijeenkomst bij het Witte Huis waarbij veel aanwezigen geen mondmasker droegen. Later bleek dat evenement een bron van een coronauitbraak onder de aanwezigen. “Ik ben de president en ik moet mensen zien. […] Ik kan niet in een kelder gaan zitten”, was het argument van Trump.