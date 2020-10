Coronajaar 2020 zojuist nog stukje zotter geworden: 1 maand voor verkiezingen VS heeft Trump corona

Alsof dit jaar echt álles anders moet dan andere jaren blijkt ook wel weer uit een brisant stukje nieuws van vanochtend: president Trump en zijn vrouw Melania zijn allebei positief getest op het coronavirus. Ze gaan in het Witte Huis in quarantaine en doen voorlopig geen campagnebezigheden.

Bizar nieuws uit de VS. Want na Jair Bolsonaro (Brazilië), Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk) en Prins Albert (Monaco) is er nu een vierde regeringsleider die het coronavirus onder de leden heeft: president Trump. Hij is vermoedelijk aangestoken door zijn naaste adviseur Hope Hicks. En dat betekent dat met nog een maand te gaan tot de verkiezingen hij in quarantaine moet:

“President Donald Trump and first lady Melania Trump tested positive for coronavirus, the President announced early Friday morning, an extraordinary development coming months into a global pandemic and in the final stretch of his reelection campaign.”

En, wat CNN ook niet nalaat te vertellen, we kunnen er niet zonder meer vanuitgaan dat Trump de symptomen rustig uitziekt, gezien zijn leeftijd:

“The diagnosis amounts to the most serious known health threat to a sitting American president in decades. At 74 years old, Trump falls into the highest risk category for serious complications from the disease, which has killed more than 200,000 Americans and more than 1 million people worldwide.”

De grote vraag is of de quarantaine van Trump en zijn vrouw ook betekent dat hij niet zal kunnen deelnemen aan het tweede presidentiële debat, dat gepland staat voor 16 oktober. De eerste ontmoeting met Joe Biden was een kleine treinramp voor de POTUS en maakte de toch al niet bijster goede peilingen voor hem alleen maar erger. Hij heeft het tweede debat hard nodig. Maar of dat er nog van gaat komen? Dat is up in the air, zoals de Amerikanen plegen te zeggen.